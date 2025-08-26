Cinema de animação encanta estudantes em Guajará-Mirim no primeiro dia do Festival Infantil de Cinema

Publicada em 26/08/2025 às 08h28
Luz, câmera, ação! Foram essas palavras que deram início às exibições no primeiro dia de programação do Festival Infantil de Cinema de Animação de Rondônia – FICAR – 2ª Edição, realizado nesta segunda-feira (25), em Guajará-Mirim (RO). Alunos e educadores da EEEMTI Simon Bolívar e da EEEF Capitão Godoy tiveram a oportunidade de vivenciar o cinema de animação com uma seleção de 12 curtas brasileiros, entre eles, três animações rondonienses, escolhidos pela diversidade de temas e linguagens.
A proposta do festival é democratizar o acesso de crianças e adolescentes à sétima arte, estimulando o contato com produções audiovisuais de diferentes regiões do país e fortalecendo a formação de um olhar crítico sobre a realidade. O FICAR acontece de 25 a 29 de agosto em escolas públicas de Guajará-Mirim, Nova Mamoré e Porto Velho, realizado pela Associação Ambientalista Verde Vida e contemplado no Edital nº 06/2024 - SEJUCEL/SIEC da Lei Paulo Gustavo.
Foram exibidas as animações Mãe e Relacionamentos, dirigidas por Eliane Muniz Gordeeff; Pororoca, de Fernanda Roque; Mecha Meraki, de Babi Astolfi; Meu nome é Maalum, de Eduardo Lurnel; 8 Patas, de Fabrício Rabachim, Gabriel Barbosa e Pietro Nicolodi; Planeta Fome, de Édier William; O cabeleireiro, de Tales Santos; Estações de Florescimento, de Breno Souza; Nazaré: do verde ao barro, de Juraci Júnior; Respire, de Ana Li; e Odisseia do xixi, de Flávia Martinelli.
Para os estudantes, a experiência foi transformadora. “Foi algo incrível, nos tirou da rotina. Para mim, os filmes retratam a realidade do Brasil e do mundo. Um dos meus favoritos foi o Planeta Fome”, contou Caio Gabriel, da escola Simon Bolívar. Já Isaque Mendes, da escola Capitão Godoy, destacou a surpresa de participar: “Meu filme favorito também foi o Planeta Fome. O festival foi uma surpresa, e seria muito bom ter contato com esse tipo de atividade muitas outras vezes.”
Educadores também reforçaram o impacto positivo da iniciativa. “Ter cinema na escola desperta o olhar crítico e ajuda no aprendizado, criando gosto pela arte”, afirmou Adriana Kerley, professora de Arte do Simon Bolívar. Para Elka Sheila, diretora da mesma escola, a presença do festival simboliza uma conquista: “É importante salientar que nossa região ainda tem muitas fragilidades no campo da cultura e do cinema. Ter o projeto em nossa escola é muito importante. Ficamos felizes com o desenvolvimento dessa iniciativa, pois faz muita diferença no ambiente escolar.”
De acordo com Izadora Jemima, diretora da Associação Ambientalista Verde Vida e coordenadora do festival, a segunda edição reafirma o compromisso de levar o cinema para dentro das escolas. “O FICAR é de extrema importância para difundirmos o cinema de animação produzido em Rondônia e, ao mesmo tempo, oferecermos às escolas uma ferramenta educativa e pedagógica. Essa realização só foi possível graças ao fomento da Lei Paulo Gustavo, numa parceria entre o Governo de Rondônia e o Ministério da Cultura”, destacou.
O FICAR – Festival Infantil de Cinema de Animação de Rondônia – 2ª Edição acontece nas escolas públicas, com exibição de filmes de animação, oficina, roda de conversa e homenagem. Além de Guajará-Mirim, o festival acontece com a seguinte programação:
