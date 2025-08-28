Cavalgada da Expojaru 2025 acontece neste sábado; confira o regulamento

Publicada em 28/08/2025 às 14h42
Neste próximo sábado (30), será realizada a tradicional Cavalgada da Expojaru 2025, evento que marca a abertura oficial da feira agropecuária do município. A concentração está marcada para as 9h da manhã no Bosque Beira Rio, com chegada prevista na linha 605, onde será o encerramento.
A organização divulgou o regulamento oficial, elaborado em parceria com a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar, visando garantir a segurança e a ordem durante o percurso. Entre os principais pontos do regulamento estão:
Proibição de veículos de carga como carretas, caminhões, ônibus e micro-ônibus, salvo os autorizados pelo Corpo de Bombeiros.
Vedado o arremesso de objetos pelos participantes.
Bebidas em recipientes de vidro não serão permitidas.
Veículos automotores em geral (carros, caminhonetes, motocicletas, etc.) só poderão participar se autorizados.
Montaria dupla será permitida apenas para um adulto acompanhado de uma criança.
Proibição de menores de 12 anos conduzirem montarias, exceto acompanhados de adulto responsável e sóbrio.
Fogos de artifício e armas brancas não poderão ser utilizados durante o evento.
Som automotivo está vetado ao longo de todo o percurso.
Maus-tratos aos animais não serão tolerados, sendo vedada a participação de animais debilitados ou feridos.
Cada comitiva é responsável pelo descarte correto de resíduos.
Ao participar, o cavaleiro autoriza automaticamente o uso de sua imagem em fotos e vídeos para fins de divulgação institucional da Expojaru.
Veículos autorizados deverão portar o termo de vistoria do Corpo de Bombeiros no para-brisa.
O descumprimento de qualquer regra poderá resultar na retirada imediata do participante ou da comitiva, com apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros.
A Expojaru reforça que as medidas têm como objetivo proporcionar um evento seguro e organizado para todos os participantes e o público que prestigiará a cavalgada.
