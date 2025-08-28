"PERIGO DE FUGA"

Carla Zambelli: Justiça italiana vê "grau máximo" de risco de fuga e mantém deputada presa

Em documento, a Corte de Apelação do país alega que existe o "grau máximo" de perigo de fuga de Zambelli caso ela seja solta. Por conta disso, decidiram que a prisão deve ser mantida.