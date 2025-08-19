Campus Ariquemes abre seleção de alunas para o curso de Costureira de Máquina Reta e Overloque no Projeto Mulheres Mil

Publicada em 19/08/2025 às 09h29
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Ariquemes, está com Edital nº 156/2025 aberto com inscrições para seleção de alunas para curso de curta duração do Programa Mulheres Mil. A formação disponível é para Costureira de Máquina Reta e Overloque, com carga horária de 160 horas. São 30 vagas, para quem tenha concluído o ensino fundamental I (1º a 5º) e idade a partir de 16 anos.
As alunas selecionadas e regularmente matriculadas no curso terão direito ao Auxílio Estudantil no valor de R$ 2,00 por hora aula com frequência confirmada, totalizando o valor de R$ 320,00, que será dividido em duas parcelas. As inscrições são gratuitas e estão abertas até o próximo dia 26 de agosto. Podem ser feitas por meio do formulário eletrônico disponível neste link.
O início das atividades e o cronograma dispostos no Edital nº 156/2025/ARI-CGAB/IFRO, de 13 de agosto de 2025, podem ser consultados neste link.
Mulheres Mil
O Programa Bolsa Formação Mulheres Mil tem como objetivo promover qualificação profissional e inclusão educacional, produtiva e social para mulheres que se encontram em distintas situações de vulnerabilidade e risco social: moradoras de zonas urbanas periféricas, privadas de liberdade, cisgênero e transgênero, em situação de violência doméstica e de vulnerabilidade psicossocial com 16 anos ou mais de idade, vítimas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, moradoras de locais com infraestrutura deficitária, de povos originários, tradicionais e do campo, entre outras.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!