Campanha de vacinação é ampliada pelo governo de Rondônia para 13 municípios e reforça prevenção contra sarampo

Publicada em 20/08/2025 às 10h29
A partir de 1º de setembro, o governo de Rondônia dará início à Campanha Estadual de Vacinação sem Fronteira, que segue até o dia 10, mobilizando 17 equipes estaduais em apoio às prefeituras. A ação ocorre anualmente, e este ano foi ampliada para 13 municípios, incluindo cidades de fronteira e outras identificadas com baixa cobertura vacinal.
De acordo com a Agência Estadual de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa/RO), 12 casos suspeitos de sarampo foram notificados até 18 de agosto no estado, sendo sete já descartados e cinco ainda em investigação. Embora não haja surto em Rondônia, o alerta internacional, após registros da doença na Bolívia, reforça a necessidade de manter alta as coberturas vacinais.
Entre as vacinas contra o sarampo, a campanha vai priorizar a dose zero, indicada pelo Ministério da Saúde como principal estratégia de proteção, e aplicada a partir dos seis meses de idade. Além dela, seguem sendo ofertadas a tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola) e a dupla viral (sarampo e rubéola) que garantem imunização de crianças, adolescentes e adultos.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos contínuos em saúde preventiva são fundamentais para a proteção da população. “Estamos fortalecendo nossas campanhas de vacinação porque a prevenção salva vidas. As equipes estão mobilizadas para garantir proteção em todas as regiões”, ressaltou.
O diretor-geral da Agevisa/RO, Gilvander Gregório de Lima, explicou que a mobilização terá foco na atualização da caderneta vacinal de crianças, jovens e adultos, especialmente contra o sarampo. “Vamos atuar em municípios estratégicos como Guajará-Mirim, Porto Velho (Ponta do Abunã), Nova Mamoré, entre outros. Essa é uma oportunidade para todos colocarem suas vacinas em dia.”
CONTEXTO REGIONAL
O surto na Bolívia levou autoridades de saúde a reforçar os alertas em áreas de fronteira. Dada a sua localização estratégica, Rondônia intensifica as ações preventivas para evitar a reintrodução da doença, mantendo o calendário vacinal como medida prioritária e contínua de proteção à população.
A campanha é coordenada pela Agevisa/RO em parceria com as prefeituras e o apoio do Ministério da Saúde, mobilizando vacinadores, agentes comunitários e equipes de logística. Todas as vacinas de rotina estarão disponíveis, com destaque para a imunização contra o sarampo.
Os municípios que farão parte da Campanha de Vacinação este ano, são:
|
BAIXA COBERTURA
|Alvorada do Oeste
Cacaulândia
Corumbiara
Santa Luzia d’Oeste
|
FRONTEIRA
|Porto Velho (Ponta do Abunã)
Guajará-Mirim
Nova Mamoré
Costa Marques
São Francisco do Guaporé
Alta Floresta d’Oeste
Alto Alegre dos Parecis
Pimenteiras do Oeste
Cabixi
Comentários
Seja o primeiro a comentar!