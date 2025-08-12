Bueiro é limpo na zona sul de Porto Velho após solicitação de Gedeão do Edvilson Negreiros

Publicada em 12/08/2025 às 17h25
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento Básico (SEMUSB), concluiu a limpeza e desobstrução de um bueiro situado na Rua Sucupira, em frente à Clínica Mais Saúde, esquina com a Rua Três e Meio, no bairro Nova Floresta, zona sul da capital. A ação atendeu a um pedido de providência encaminhado pelo vereador Gedeão do Edvilson Negreiros (PSDB).
O pedido foi formalizado em 6 de fevereiro de 2025, quando o parlamentar relatou que a boca de lobo estava tomada por entulho e dejetos líquidos, apresentando dificuldade de escoamento, vazamentos e odores fortes. No documento, Gedeão também mencionou um incidente no qual um paciente caiu ao confundir o bueiro coberto com parte da calçada.
Após a intervenção, o sistema de drenagem foi liberado, melhorando as condições de circulação para pedestres e veículos e contribuindo para a redução de odores e riscos na área próxima à clínica.
Em manifestação pública, o vereador agradeceu ao prefeito Léo Moraes pelo atendimento à solicitação e elogiou a atuação da equipe técnica da SEMUSB. Ele informou que outras demandas semelhantes estão em análise no município.
Segundo informações apresentadas, a limpeza trouxe reflexos em três pontos principais: na saúde pública, com a eliminação de focos de vetores e odores; na segurança, com a diminuição de riscos de acidentes; e na qualidade de vida, com um ambiente mais limpo e organizado nas proximidades da unidade de saúde.
