“Bolsonaro é um desejo”, diz senador de Rondônia em evento do PL no Acre; ex-presidente segue em prisão domiciliar

Porto Velho, RO – O senador Marcos Rogério (PL-RO) discursou com afeto e devoção em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a cerimônia de filiação do senador Márcio Bittar ao Partido Liberal. O evento ocorreu em Rio Branco, capital do Acre, na sexta-feira, 22 de agosto. Bolsonaro segue em prisão domiciliar após determinação do ministro Alexandre de Moraes. Apesar disso, os aliados colocaram um display de papelão em tamanho real do ex-morador do Alvorada para compor paisagem na cerimônia.
No pronunciamento, Marcos Rogério afirmou que Bolsonaro representa mais do que uma figura política individual. “Bolsonaro não é apenas uma pessoa, Bolsonaro é um sentimento, Bolsonaro é um valor, Bolsonaro é um objetivo, Bolsonaro é um desejo, Bolsonaro é um sonho de Brasil livre”, declarou.
O parlamentar destacou a liderança do ex-presidente dentro do PL. Segundo ele, “o PL é o maior partido do Brasil e tem a maior liderança política do Brasil”. Rogério também ressaltou a recepção popular a Bolsonaro, afirmando que “mesmo fora do mandato, fora da presidência, quando viaja ao Brasil, por onde vai, é aclamado, é seguido, é abraçado, é querido”.
O discurso incluiu críticas a adversários políticos. Rogério afirmou que “de tanto ver essa cena e ficar com raiva e não suportar, alguém que está no mandato, quando vai, tem que ser escoltado”.
Ao abordar a situação judicial de Bolsonaro, o senador de Rondônia disse: “Prenderam o Bolsonaro sem uma única condenação, calaram a voz do Bolsonaro. Mas o que aconteceu? Muitas vozes se multiplicaram”.
Na sequência, caracterizou a prisão como “uma situação covarde, traiçoeira, golpista” e declarou que esse cenário poderia afastar apoiadores. No entanto, reforçou que o momento fortaleceu a adesão ao partido: “É nessa hora que a gente vê que Bolsonaro não é apenas uma pessoa, Bolsonaro é um sentimento, Bolsonaro é um valor, Bolsonaro é um objetivo, Bolsonaro é um desejo, Bolsonaro é um sonho de Brasil livre”.
