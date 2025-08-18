Avenida Guaporé recebe obra histórica da Prefeitura de Porto Velho

Publicada em 18/08/2025 às 16h22
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), concluiu uma obra histórica de iluminação pública ao longo de dois quilômetros da Avenida Guaporé, no trecho que vai do Hospital Cemetron até a avenida Rio de Janeiro.
A execução foi realizada em apenas três meses de trabalho intensivo e marca o fim de anos de escuridão na via, trazendo mais segurança, mobilidade e dignidade para a população que transita diariamente pela região.
DADOS TÉCNICOS DA OBRA
-Extensão total iluminada: 2 km;
-Instalação de 75 postes de ferro com topo ornamental;
-Colocação de 150 luminárias de LED, que oferecem maior luminosidade, economia de energia e durabilidade;
-Sistema com fiação subterrânea protegida;
-Base reforçada com sapatas de concreto, dificultando furtos e reduzindo prejuízos recorrentes.
Um dos diferenciais da iniciativa foi a utilização da mão de obra de reeducandos do sistema prisional, promovendo inclusão social e ressocialização, além do uso de maquinário próprio, que contribuíram para a redução dos custos operacionais para os cofres públicos.
A obra na avenida Guaporé integra um plano mais amplo de modernização da cidade, alinhado ao compromisso do prefeito Léo Moraes de fortalecer a segurança pública e a qualidade de vida urbana.
Para a Prefeitura, a nova iluminação da Guaporé não é apenas uma obra de infraestrutura, mas um modelo de requalificação urbana com responsabilidade social, que combina inovação, sustentabilidade e participação popular.
