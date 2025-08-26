Atletas do projeto Fla Kids agradecem apoio do deputado Laerte Gomes

Publicada em 26/08/2025 às 16h05
Deputado estadual Laerte Gomes (PSD) (Foto: Assessoria Parlamentar)
O deputado estadual Laerte Gomes (PSD) recebeu em seu gabinete, nesta terça-feira (26), alguns atletas e membros da diretoria do Projeto Social Fla Kids, de Porto Velho. A visita teve como objetivo agradecer ao parlamentar pelo apoio fundamental que viabilizou a viagem dos jovens até o Rio de Janeiro, onde eles participaram de testes no Clube de Regatas do Flamengo.
Na ocasião, os visitantes presentearam o deputado, torcedor apaixonado pelo time rubro-negro, com uma camisa oficial do Flamengo, gesto que emocionou e marcou o encontro.
A iniciativa da viagem ao Rio de Janeiro foi possível graças a uma emenda parlamentar individual de Laerte Gomes, que destinou recursos à Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) para providenciar o transporte dos atletas até o local dos testes.
O projeto Fla Kids, dirigido pelo professor Gilberto Caetano, atende crianças e adolescentes de 5 a 17 anos, oferecendo oportunidades no esporte e incentivando sonhos. Para o deputado, apoiar iniciativas como essa é investir no futuro da juventude rondoniense, além de estimular que os meninos e meninas não desistam do esporte e mantenham a esperança viva.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!