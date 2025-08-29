Assembleia Legislativa de Rondônia realiza solenidade em homenagem aos 45 anos do jornal Tribuna Popular

Publicada em 29/08/2025 às 08h20
Rondônia é feita de pioneiros, e o jornal Tribuna Popular é o projeto de uma dessas pessoas que viram a oportunidade, superaram os obstáculos e trouxeram desenvolvimento para o estado. Em comemoração aos 45 anos deste importante veículo de comunicação para Cacoal e para o jornalismo local, a Assembleia Legislativa de Rondônia realizou, na noite de quinta-feira (28), uma sessão solene em homenagem ao jornal que documentou grande parte da história do município.
Primeira edição do jornal Tribuna Popular, lançado em agosto de 1980 (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO )
A celebração homenageou principalmente o jornalista Adair Antônio Perin, fundador do Tribuna Popular, e toda a equipe que contribuiu e ainda contribui para o jornal, que agora atua no formato digital. A iniciativa da solenidade partiu do deputado Cássio Gois (PSD), que, sendo de Cacoal, conhece o jornal e a família Perin desde a infância.
“Eu tenho certeza que isso (a solenidade) é só um pouco de tudo o que o senhor merece pelo legado que está deixando na cidade de Cacoal”, relatou o deputado para Adair no começo da sessão.
Também estiveram na sessão o vice-prefeito de Cacoal Tony Chaves, o prefeito de Castanheiras Cícero Godoi, o secretário municipal de meio ambiente de Cacoal e representante da Associação Cacoalense de Imprensa (ACI) Luiz Fritz, José Moura representando o governo de Rondônia, o ex-deputado Valdivino Tucura, vereador Gimenez Fritz, além de outras autoridades do município e representantes de diversas áreas.
Parte dos componentes da mesa diretora. Da esquerda para a direita: vice-prefeito Tony Chaves, Adair Antônio Perin, deputado Cássio Gois, secretário-geral do governo em Cacoal, José Moura e presidente da Câmara de Vereadores Gimenez Fritz (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO )
Após a entrega dos títulos e da Medalha, Adair Perin usou a tribuna para agradecer, emocionado, a homenagem feita pela Casa de Leis. Ele enfatizou que a homenagem é mais do que justa, pois foram muitos anos de trabalho árduo, e a solenidade reconheceu não apenas os seus esforços, mas também os de toda a equipe do Tribuna Popular, desde o jornaleiro até o administrativo. “Sempre falo que o leitor é a alma do jornal, mas por trás disso temos quem anunciava no jornal, quem comprava o exemplar (...) dentre todos os que temos que agradecer, sem dúvida, é o pessoal que trabalhou com a gente. Cada um teve seu papel, desempenhou com desenvoltura”.
História da jornal Tribuna Popular
Fachada antiga do jornal Tribuna Popular (Foto: Acervo/Tribuna Popular)
O jornal impresso Tribuna Popular foi fundado em 1980 por Adair Antônio Perin. Ele percebeu a carência de meios de comunicação em Cacoal após se mudar de Chapecó (RS). Antes do jornal, as notícias externas chegavam atrasadas e eram divulgadas por um alto-falante.
Última edição do jornal impresso, de 2021, com a manchete “Parem As Máquinas!” (Foto: Thyago Lorentz I Secom ALE/RO )
Perin decidiu criar o jornal para suprir essa necessidade e, com o apoio da prefeitura, a Tribuna Popular tornou-se vital para a comunidade. O veículo passou a registrar o desenvolvimento do novo estado de Rondônia, atraindo pessoas para o que era chamado de "Novo Eldorado". Assim, suas páginas documentaram a história, os acontecimentos e as transformações sociais, políticas e econômicas de Rondônia.
