Assembleia Legislativa de Rondônia comemora dia do estagiário com palestra de Luiz Felipe Pondé e Fabrício Carpinejar

Publicada em 19/08/2025 às 10h44
A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) celebrou nesta segunda-feira (18) o "Dia do Estagiário", com uma programação especial no auditório da instituição. O evento, que se estendeu pela manhã e tarde, teve como objetivo oferecer um espaço de aprendizado e reflexão sobre a carreira e os desafios do mundo do trabalho para os jovens profissionais. O ciclo de palestras incluiu nomes de destaque, como os filósofos Luiz Felipe Pondé e Fabrício Carpinejar.
A programação teve início na manhã, com a palestra de Pondé. Ele abordou temas como saúde mental, o impacto da inteligência artificial no mercado de trabalho e a importância de ter um repertório de informações. Em sua fala, Pondé destacou que, apesar da modernidade, a essência humana permanece "pré-histórica" e ressaltou que a saúde mental se tornou um aspecto fundamental a ser cuidado na vida contemporânea.
A abertura do evento também contou com a apresentação do Coral Vozes do Legislativo, sorteio de livros e o anúncio de um projeto que visa dar prioridade no programa de estágio da Casa a estudantes com alto desempenho.
No período da tarde a palestra de Maria Eduarda, intercambista de 19 anos, deu abertura aos trabalhos. Ela destacou as vantagens educativas de praticar intercâmbio em outros países.
O presidente da Casa de Leis, deputado Alex Redano, marcou sua presença de forma online e parabenizou os estagiários pelo seu dia. “Parabenizo pelo dia do estagiário. Somos privilegiados por termos estagiários dedicados, estudiosos e que desempenham um ótimo trabalho”, destacou Redano.
A programação seguiu com a palestra de Fabrício Carpinejar, escritor, poeta e comunicador. O tema abordado foi “Cuidar de si para crescer no mundo”, com foco em autocuidado, autocobrança, ansiedade, sensibilidade emocional e a busca por um equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. O palestrante ressaltou a importância de olhar para dentro, valorizar a si mesmo e se desconectar do telefone para alcançar a felicidade e o sucesso. "A vida é uma conexão de cada vez. Felicidade é quando a mente e o corpo estão no mesmo lugar", afirmou Carpinejar.
Por meio de ações como o “Dia do Estagiário”, o parlamento tem buscado capacitar a nova geração de trabalhadores e reforçar sua missão de promover o bem-estar social e educacional. A iniciativa demonstra o papel da Casa de Leis como agente de transformação, contribuindo para a qualificação de estagiários e, consequentemente, para o futuro do estado.
