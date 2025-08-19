Área de Preservação Permanente na região central de Porto Velho recebe ação de limpeza e manutenção

Publicada em 19/08/2025 às 16h16
Considerado um dos maiores programas de limpeza e manutenção urbana de Porto Velho, o Cidade Limpa segue avançando com equipes em todas as regiões do município. A iniciativa é coordenada pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), dentro de um plano estratégico de ação.
Na manhã desta terça-feira (19), a Prefeitura iniciou a limpeza da Praça Pequeno Vitor Emanuel e das margens do canal localizado ao lado do espaço, no bairro São João Bosco, região central da capital.
A área está inserida em uma Área de Preservação Permanente (APP) e, segundo o secretário-executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, a ação, além de promover saúde pública, garante mais segurança à comunidade.
“Essa é uma ação inédita, onde estamos limpando os dois lados da APP, criando o que chamamos de permeabilidade visual, o que aumenta a segurança e impede que o local seja utilizado de forma inadequada para descarte de lixo”, destacou Marini.
Com o uso de equipamentos modernos e foco na zeladoria do município, o programa Cidade Limpa já se consolida como um marco de gestão, promovendo qualidade de vida, saúde e dignidade aos porto-velhenses.
