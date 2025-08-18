Após alerta da Casa Branca, Zelensky usa roupa formal, mas sem gravata e ganha elogio de Trump

Publicada em 18/08/2025 às 15h47
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, chegou à Casa Branca para o encontro de negociação de paz na Ucrânia usando uma roupa formal preta, mas sem gravata. Escolha de trajes do líder ucraniano para encontros diplomáticos já foi alvo de críticas anteriormente.
O encontro entre Trump, Zelensky e sete líderes europeus acontece nesta segunda-feira (18), em Washington. O encontro simboliza o esforço da Ucrânia e da União Europeia em buscar garantias concretas de segurança diante da ofensiva russa, iniciada em fevereiro de 2022.
Segundo fontes ouvidas pela CNN, o governo Trump teria sugerido ao presidente da Ucrânia que evitasse comparecer ao encontro de hoje vestindo roupas casuais, como costuma fazer.
Em fevereiro, durante uma reunião no Salão Oval, Donald Trump ironizou a forma de se vestir do presidente, comentando: “Ele está todo arrumado hoje.” Na ocasião, o repórter Brian Glenn, alinhado a Trump, chegou a questionar por que Zelensky não usava um terno — dando a entender que sua roupa casual era desrespeitosa.
A resposta foi a mesma que ele repete desde a invasão russa em 2022: só passará a usar terno quando houver paz em seu país.
Diferentemente da reunião anterior, no encontro desta segunda-feira (18) a roupa do líder ucraniano foi elogiada pelo mesmo repórter, que disse que ele "estava fabuloso neste terno". Trump respondeu que "havia dito exatamente a mesma coisa" a Zelensky (veja no vídeo acima).
Em entrevista ao site Público, Elvira Gasanova, empresária ucraniana e designer da marca Damirli — responsável por alguns dos visuais de Zelensky —, afirmou que o traje usado pelo presidente é um “terno de estilo militar”, preservando o simbolismo presente em suas vestimentas desde o início da guerra: o de que ele é o chefe de Estado de um país em conflito.
Ela ressaltou, ainda, que “é o próprio Zelensky quem decide pessoalmente o que vestir”.
