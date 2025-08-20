Após 12 anos sem receber investimentos do PAC, Prefeitura de Porto Velho aguarda recursos para mudar a realidade da Saúde

Publicada em 20/08/2025 às 16h20
Com foco no acesso aos serviços essenciais e melhoria da qualidade de vida das pessoas através da saúde, a Prefeitura de Porto Velho foi contemplada com R$ R$ 37.331.478,94 milhões, através do Programa de Aceleração de Crescimento (PAC). Porto Velho está entre os três municípios brasileiros que mais apresentaram projetos e agora aumenta a expectativa para os recebimentos dos recursos.
Em Brasília, o prefeito Léo Moraes cobra agilidade para os recursos virarem investimentos para a população. “Estamos em Brasília na cobrança pelos recursos do PAC. A Saúde ainda está na UTI, mas estamos na luta para melhorar essa realidade. Durante esses 12 anos sem receber investimentos do PAC Saúde, a população sofreu com postos sem estrutura, falta de ambulância, filas enormes e principalmente a falta de atendimentos necessários”, disse o prefeito.
Essa realidade pode mudar, pois, no total, foram inscritos 21 projetos, com seis propostas aprovadas no eixo Saúde. Porto Velho atingiu 100% de aproveitamento nos projetos apresentados. O recurso ainda está em Brasília, mas se depender do empenho do prefeito Léo Moraes, logo esses investimentos chegam na capital.
INVESTIMENTOS
Entre os destaques está a implantação de uma policlínica, com investimento de R$ 30 milhões, construção de uma nova Unidade Básica de Saúde (UBS) com recursos da ordem de R$ 2.556.000,00 milhões para reforçar os atendimentos na Atenção Primária do município, reforço da frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo disponibilizados R$ 1.110.000,00 para aquisição de duas ambulâncias novas e R$ 814.442,00 para renovação de mais duas unidades. Com isso, haverá mais estrutura e agilidade no atendimento de urgência.
Além disso, conta com a modernização das Unidades Básicas de Saúde (UBS): R$ 2.851.036,94, para aquisição de 18 combos de equipamentos e um kit de teleconsulta que vão ampliar a capacidade de atendimento remoto às populações mais distantes da capital.
“Quando a cidade não apresentava projetos, o recurso não chegava e quem pagava a conta era a população. Esse dinheiro vai virar uma nova policlínica, uma UBS moderna, ambulâncias para o Samu e equipamentos para as unidades. É investimento que se transforma em atendimento melhor e economia para o bolso de cada família”, finaliza o prefeito.
Aproveitando a visita à capital federal, o prefeito Léo Moraes também buscou saber como estão os projetos para obras de macrodrenagem. O investimento solicitado é de R$ 200 milhões e, se aprovado, deve garantir infraestrutura robusta e melhorias urbanas em áreas críticas da cidade.
Essa será a primeira vez que Porto Velho poderá contar com obras estruturantes de macrodrenagem — o único caminho viável para enfrentar, de forma definitiva, os constantes alagamentos que atingem diversos pontos da capital.
