Apenado baleado foge após Samu e PM serem acionados na zona leste

Por pvhnoticias.com.br
Publicada em 12/08/2025 às 08h50
Publicada em 12/08/2025 às 08h50
Um apenado monitorado foi baleado no início da tarde desta segunda-feira (11), na Rua Almeida Junior, bairro Escola de Polícia, zona leste de Porto Velho.
Uma testemunha contou que o rapaz chegou pedindo ajuda com uma perfuração de tiro na mão, mas fugiu correndo assim que a PM e o Samu foram chamados ao local, e não disse quem atirou e nem a motivação.
As equipes chegaram a fazer buscas nas proximidades, mas o rapaz ferido não foi mais localizado. Pouco depois a PM foi informada que o indivíduo deu entrada na UPA leste, no entanto nada de errado foi constatado contra ele.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!