Andressa Urach anuncia conteúdo com Bruno Diferente: “Beleza está no caráter”

Publicada em 15/08/2025 às 09h51
A influenciadora Andressa Urach chamou atenção ao produzir conteúdo adulto ao lado do influenciador Bruno Diferente, que convive com a rara síndrome de Christ-Siemens-Touraine. Segundo ela, o objetivo é mostrar que não existe um padrão físico ideal para cenas íntimas. Com informações do site BNews
“O que importa é se ele vai te fazer feliz, se vai te respeitar e somar na sua vida”, afirmou. Para Urach, a experiência serve como inspiração para que suas seguidoras valorizem mais o caráter e a autenticidade do que a aparência. “Vivemos em uma era em que todo mundo busca perfeição, mas a verdadeira beleza está no caráter, na alegria e na coragem de ser quem você é”, completou.
A criadora de conteúdo também ressaltou que trabalha com pessoas de perfis diversos. “Me considero a única no Brasil que grava com os mais diferentes estilos de pessoas. Já estive com gente de todas as idades, tipos físicos e histórias. Para mim, conteúdo é sobre conexão e diversidade, não sobre aparência”, disse.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!