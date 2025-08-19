Ações de limpeza são realizadas na avenida Guaporé para evitar alagações

Publicada em 19/08/2025 às 16h00
Com o objetivo de manter limpo e conter riscos de alagamentos, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra), executa a limpeza de canais, bocas de lobo e ruas em vários cantos da cidade. Todos os dias, as equipes de limpeza da Seinfra percorrem as ruas recolhendo lixo com varrição e a retirada de materiais descartados de forma incorreta com o objetivo de manter a cidade limpa e organizada.
Na avenida Guaporé, zona Leste da capital, a Prefeitura tem realizado serviços de manutenção, como a remoção de entulhos, lixos e ainda o cuidado com a limpeza do canteiro central. De acordo com a Seinfra, a ação visa melhorar o tráfego e a segurança para motoristas e pedestres, além de proporcionar um ambiente mais limpo e principalmente a prevenção contra alagações na região.
“Para evitar alagamentos, a nossa equipe realiza raspagens, capinagem e desobstrução de bueiros. Diariamente a cidade conta com diversas frentes de trabalhos. E a gente encontra muito bueiro entupido com garrafa pet e muito lixo que ajuda nas inundações em vários cantos da cidade. Esse serviço vai continuar porque a população merece uma qualidade de vida melhor”, disse o encarregando de campo Seinfra, Carlos Augusto Bento.
As ações são coordenadas pela Seinfra e visam reduzir os problemas historicamente causados pela incidência das chuvas, em especial na região da avenida Guaporé. O trabalho, desde o início da gestão do prefeito Léo Moraes, prioriza diminuir o problema antigo, dessa que é uma das áreas mais afetadas, onde as alagações interrompem o trânsito e causam grandes transtornos aos comerciantes e os moradores.
De acordo com o secretário da Seinfra, Thiago Cantanhede, esse trabalho ocorre de forma ininterrupta para evitar que os alagamentos em vários pontos da capital. “Este é o início de um projeto mais amplo, detalhado, que será possível através de um plano de prevenção a alagamentos que a cidade de Porto Velho merece. Vamos seguindo em vários pontos que alagam durante o período chuvoso e principalmente proporcionar mais qualidade de vida aos porto-velhenses”, destacou o secretário.
TRANSFORMAÇÃO
Na noite de segunda-feira (18), o prefeito Léo Moraes realizou a entrega da conclusão da obra de iluminação pública no trecho que vai do Hospital Cemetron até a avenida Rio de Janeiro.
Ao todo, foram dois quilômetros revitalizados, colocando fim a anos de escuridão em uma das mais importantes vias de Porto Velho. Em apenas três meses de execução, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Empresa Desenvolvimento Urbando (Emdur), instalou 75 postes de concreto e 150 luminárias de LED.
