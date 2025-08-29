Ações como “Reuso com Arte” evidenciam impacto social e educativo do Campus Vilhena

Publicada em 29/08/2025 às 16h05
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Vilhena, possui papel social importante com ensino público e gratuito na transformação social no Cone Sul de Rondônia. No dia 12 de agosto, tendo destaque o projeto Reuso com Arte, as ações foram apresentadas em agenda de visita do Deputado Federal Thiago Flores. A visita envolveu ainda apresentação sobre atuação local e da estrutura do campus, passando por laboratórios e Centro de Inovação Tecnológica (CIT/IFRO).
Durante a visita às instalações usadas pelo Reuso com Arte, que recebe verbas destinadas pelo parlamentar, Thiago Flores conheceu produtos produzidos e os materiais adquiridos com os recursos destinados, podendo observar um panorama das atividades já desenvolvidas e das que estão previstas. O projeto de extensão alia práticas sustentáveis à formação cidadã, promovendo oficinas de reaproveitamento de materiais que envolvem estudantes e comunidade.
“O projeto Reuso com Arte tem impacto direto na vida das pessoas que participam, porque desperta criatividade, promove sustentabilidade e gera perspectivas de renda. Mostrar isso de perto reforça a importância de manter e ampliar esse tipo de ação”, destacou a Coordenadora Jaqueline Ferrete. A professora ainda explica que o projeto promove a autonomia financeira de meninas e mulheres em situação de vulnerabilidade, por meio da reutilização criativa de resíduos sólidos e da produção artesanal com valor comercial.
Criado durante a pandemia da covid-19, o Projeto oferta cursos e oficinas voltados à transformação de materiais como vidro, latas, embalagens PET, caixas de papelão e tecidos em produtos sustentáveis com potencial de mercado. Entre os itens produzidos estão velas aromáticas, sachês, aromatizadores de ambiente, luvas de silicone, manteigas corporais, hidratantes labiais, sabonetes e outros produtos de cuidado pessoal, sempre com foco na geração de renda e na valorização das participantes. Em 2025, o projeto passou a ofertar também o curso de confecção de bijuterias e semijoias, ampliando as possibilidades de aprendizado e de independência financeira.
Na visita, Thiago Flores acompanhou atividades do campus e recebeu informações sobre demandas da instituição. Segundo o Diretor-Geral, Rodrigo Alécio Stiz, “esse foi um momento importante para mostrarmos não apenas o que já fazemos, mas também o que podemos realizar em parceria com a comunidade externa e com instituições que apoiam a educação profissional e tecnológica”.
O parlamentar ressaltou a relevância da aproximação com o IFRO. “Estar em contato direto com os projetos e com as pessoas envolvidas permite compreender melhor a realidade local e a função social do trabalho realizado pelo IFRO. A instituição cumpre com excelência o tripé ensino, pesquisa e extensão, e é sempre gratificante poder conhecer como essas ações se traduzem em benefícios concretos para a comunidade”. Entre os pontos destacados, o deputado também observou a dimensão social das atividades desenvolvidas. “Projetos como este contribuem diretamente para a promoção da dignidade, em especial das mulheres, ao oferecer formação, gerar perspectivas e ampliar oportunidades”, acrescentou.
O campus reforçou sua função estratégica no desenvolvimento regional, ao mesmo tempo em que apresentou demandas de infraestrutura e fortalecimento de projetos. “O IFRO tem papel estratégico no desenvolvimento regional e precisa estar sempre dialogando sobre suas necessidades e avanços. Essas visitas são oportunidades de aproximação institucional e de dar visibilidade ao trabalho realizado por nossos servidores e estudantes”, concluiu Rodrigo Stiz.
