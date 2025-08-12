Aberta seleção para vaga remanescente em programa de Residência Médica

Publicada em 12/08/2025 às 14h27
A Prefeitura de Pimenta Bueno, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSAU), abriu seleção para uma vaga remanescente do Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade para o período letivo de setembro de 2025. O processo seletivo segue as normas da Resolução nº 01, de agosto de 2025, da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).
As inscrições estarão abertas de 12 a 26 de agosto de 2025 e deverão ser realizadas de forma presencial na Secretaria Municipal de Saúde, conforme o cronograma estabelecido no edital.
Os interessados devem ficar atentos às informações e requisitos previstos no edital, que orienta todas as etapas do processo seletivo.
Acesse o Edital: https://pimentabueno.ro.gov.br/uploads/arquivo/EDITAL-COREME-PIMENTA-BUENO-2025-AGOSTO-WORD.pdf
Comentários
Seja o primeiro a comentar!