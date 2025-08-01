1º Encontro Nacional Acredita Sebrae reforça apoio aos pequenos negócios

Publicada em 19/08/2025 às 17h01
Evento celebra os 30 anos do Fampe e anuncia R$ 6 bilhões em crédito garantido para fortalecer empreendedores em todo o país
O Sebrae realiza, nos dias 18 e 19 de agosto de 2025, em Brasília, o 1º Encontro Nacional Acredita Sebrae, reunindo especialistas em finanças, representantes de instituições financeiras e empreendedores de todo o Brasil para debater temas estratégicos como garantia de crédito e educação financeira.
O evento marca um momento decisivo para os pequenos negócios brasileiros, que passam a contar com novas oportunidades de crédito orientado e capacitação. Entre os participantes estão referências no cenário econômico e de finanças pessoais, como Eduardo Moreira, Nath Finanças, Thiago Godoy, Eduardo Feldberg, Raí Oliveira e Ricardo Chaves, além de representantes das instituições operadoras do Fampe (Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas).
Durante o encontro, serão anunciadas medidas de grande impacto, como a liberação de R$ 6 bilhões em crédito garantido, a formalização de parcerias com a ABCRED, Bradesco e FIDC Estímulo, e a celebração dos 30 anos do Fampe, que ao longo de sua trajetória já beneficiou milhares de empreendedores em todo o país.
Lançado em 2024 pelo Governo Federal com apoio técnico do Sebrae, o Programa Acredita tem transformado a realidade dos pequenos negócios. Entre os resultados já alcançados estão: R$ 6 bilhões em crédito garantido pelo Fampe em mais de 80 mil operações; 606 mil atendimentos realizados; 617 mil horas de capacitação; 200 mil horas de consultoria especializada em crédito.
Esses números demonstram a força do programa, que une acesso ao crédito e educação financeira como estratégia para fortalecer empreendedores em todas as regiões do Brasil.
Para o segundo semestre, o Sebrae prevê a realização de 90 mutirões de crédito em todo o país, a implantação dos Espaços Acredita nas Salas do Empreendedor, com informações sobre crédito assistido, além das Caravanas Sebrae Delas, voltadas ao estímulo do empreendedorismo feminino.
Em Rondônia, o Sebrae vem atuando de forma contínua para aproximar os pequenos empreendedores das soluções de crédito orientado. O diretor técnico do Sebrae no estado, Carlos Eduardo Sakagami, reforça a importância da iniciativa:
“O Acredita vai de encontro a uma grande necessidade do pequeno empreendedor: o acesso ao crédito. O Sebrae atua de maneira assertiva para que ele entenda sua situação financeira, avalie se a busca por crédito é realmente necessária e, caso seja, que isso ocorra de maneira orientada, mitigando riscos. Celebramos também os 30 anos do Fampe, que tem ajudado a fomentar o crescimento de muitos empreendimentos e a promover o desenvolvimento nos territórios.”
A comitiva de Rondônia conta ainda com a participação de importantes parceiros do Sebrae no estado, entre eles: Altair Schamm de Souza, presidente do SICOOB Centro Norte; Aníbal Martins Neto, diretor administrativo e financeiro do Banco do Povo; presidente do Banco do Povo; Tarcísio Gabiatti, presidente da CrediSis.
O conselheiro do Conselho Deliberativo Estadual (CDE) Manoel Cipriano do Nascimento do Sebrae em Rondônia e os demais, também destacam a relevância da iniciativa, ressaltando que a aproximação entre crédito e capacitação fortalece não apenas os pequenos negócios, mas toda a economia regional e nacional.
