Deputado Ezequiel Neiva celebra a conclusão da restauração da RO-370 e anuncia microrevestimento para o distrito de Guarajus

Após a conclusão dos trabalhos de restauração com a aplicação de microrevestimento na RO-370, no trevo de Cerejeiras até Corumbiara, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), iniciará o microrevestimento no distrito de Guarajus, em Corumbiara.