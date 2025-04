SINDSEF-RO

Departamento da Condsef busca audiência pública para reivindicar direitos dos servidores dos Ex-Territórios de RO, RR e AP

Participam das atividades do Departamento do Ex-Território, os representantes do Sindsef/RO, Eliete Azevedo, Flávia Hiromi Takahashi, Eva Bezerra e Janete do Nascimento