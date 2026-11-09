Shawn Mendes publica fotos românticas com Bruna Marquezine

Por IG

Publicada em 09/11/2026 às 10h27

Shawn Mendes movimentou as redes sociais neste domingo (8) ao publicar uma sequência de fotos ao lado de Bruna Marquezine.

Os registros mostram momentos de intimidade entre os dois durante uma passagem pelo México, onde participaram de uma festa de casamento.

O evento reuniu o casal para celebrar a união do empresário do cantor, Zeggy Chareton, com Amanda Samii. Durante a comemoração, Bruna e Shawn foram fotografados por convidados na pista de dança, em clima descontraído e acompanhando a animação da festa.

Na publicação, o artista canadense também deixou uma mensagem sobre o significado da ocasião.

"Lembre-se de celebrar o amor. Me sinto realmente abençoado", escreveu.

Entre as imagens compartilhadas, há registros de beijos e demonstrações de carinho entre os dois. Shawn também incluiu momentos da viagem ao lado da atriz e de Chihiro, cãozinho de estimação do casal, além de fotografias da cerimônia e da celebração.

O namoro entre Bruna Marquezine e Shawn Mendes começou no final de 2025, no entanto, a história dos dois teve início há quase 10 anos, no Rock in Rio de 2017.

Na ocasião, o músico foi uma das atrações do evento e foi lá que ele e a atriz se encontraram pela primeira vez. Naquele momento, os dois apenas conversaram nos bastidores do evento e trocaram interações nas redes sociais.

Ao longo dos anos, Shawn e Bruna continuaram se seguindo nas redes sociais e curtindo publicações um do outro, mas com relacionamentos com outras pessoas. Solteiros, eles se reencontraram em 2025, durante o Lollapalooza Brasil.

Em novembro do mesmo ano, Shawn retornou ao Brasil para acompanhar a COP30 e passou alguns dias hospedado na mansão de Ivete Sangalo. Durante sua passagem pelo país, ele também foi flagrado ao lado de Bruna Marquezine na plateia de um show da cantora Dua Lipa.

Desde então, o cantor canadense e a atriz brasileira se tornaram inseparáveis. Eles são frequentemente vistos em passeios em praias do Rio de Janeiro e em viagens internacionais.

O cantor assumiu o namoro oficialmente no dia cinco de agosto, quando parabenizou a namorada pelo seu aniversário de 31 anos. "Feliz aniversário, my baby. Você é uma luz e uma mãe em todos os lugares por onde passa. Sem querer ser piegas, mas você realmente mudou a minha vida e eu sou muito, muito grato por você. Eu te amo muito, muito, muito! Todos nós te amamos", escreveu Shawn.