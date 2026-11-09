Shows da dupla Canção e Louvor e da Comunidade Católica Colo de Deus encerraram a programação do aniversário

Por Assessoria

Publicada em 09/11/2026 às 10h39

Centenas de pessoas participaram, na última sexta-feira (06) e sábado (07), dos shows promovidos pela Prefeitura de Jaru como parte da programação comemorativa pelos 45 anos de emancipação política do município.

Na sexta-feira (06), a programação musical, realizada no estádio municipal Leal Chapelão, teve início com apresentações dos grupos das igrejas Assembleia de Deus, Batista da Bênção e Presbiteriana Renovada. Em seguida, a dupla Canção e Louvor, formada pelos irmãos Cláudio e Claudia, subiu ao palco e animou o público com sucessos como “Vai Dar Tempo, Vai Dar Certo e Vai Dar Festa” e “Ah, Eu Vou Falar”.

Já no sábado (07), a programação começou com a celebração da Santa Missa, seguida de momentos de louvor conduzidos pela Renovação Carismática Católica. Para encerrar as comemorações, a Comunidade Católica Colo de Deus trouxe um show com canções muito conhecidas, como “Eis-me Aqui” e “Jesus, Meu Esposo”. A Prefeitura de Jaru também realizou uma queima de fogos na noite de encerramento do aniversário, que emocionou todos os presentes.

O prefeito Jeverson Lima saudou o público, os artistas e os representantes das comunidades religiosas que participaram da programação, e também agradeceu a todos que contribuíram para as comemorações dos 45 anos do município. “Desde a Corre Jaru 45 Anos até os shows, tivemos uma adesão muito grande da população jaruense e também de visitantes de cidades vizinhas. Todas essas pessoas abrilhantaram nossa programação e tornaram o aniversário de Jaru ainda mais especial, e nós, da gestão municipal, ficamos extremamente gratos em ver tantas pessoas prestigiando este evento que preparamos com todo o carinho”, destacou.

A programação comemorativa pelos 45 anos de Jaru foi organizada pela Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo - Semecelt e pela Secretaria Municipal de Relações Institucionais, Articulação Política e Comunicação - Semap. Também participaram das celebrações a primeira-dama e secretária municipal de Desenvolvimento Social, Leidiane Lima, o deputado federal Lúcio Mosquini, o deputado estadual Dr. Luís do Hospital, a presidente da Câmara Municipal, Tatiane da Saúde, as vereadoras Suhelen Fernanda e Sthella Almeida, os vereadores Schimiti Patroleiro, Orlando dos Santos e Mestre Café, além do empresário João Gonçalves Filho e da empresária Carmen Gonçalves.