Primeiro dia do teste físico da Guarda Municipal é realizado sem intercorrências em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 09/11/2026 às 10h54

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), realizou neste sábado (7) o primeiro dia do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público da Guarda Municipal. As atividades tiveram início às 6h da manhã, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, localizada na avenida Amazonas, nº 6435, bairro Cuniã, e transcorreram normalmente, sem registro de intercorrências.

O TAF é uma etapa eliminatória do concurso público e tem como objetivo avaliar a capacidade física dos candidatos para o desempenho das atividades exigidas pela função de guarda municipal. Para continuar no processo seletivo, os participantes precisam atingir os índices mínimos estabelecidos no edital.

Neste primeiro dia, os candidatos do sexo masculino realizaram o teste dinâmico de barra fixa, enquanto as candidatas participaram do teste estático de barra fixa. Também foi aplicada a corrida de 50 metros para ambos os sexos.

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS

O secretário municipal adjunto de Administração, Antônio Figueiredo, disse que a organização dos trabalhos e o andamento das avaliações.

“Concluímos o primeiro dia do Teste de Aptidão Física dentro da normalidade, com as atividades acontecendo conforme o planejamento. Nosso compromisso é garantir uma avaliação organizada, transparente e com igualdade de condições para todos os candidatos”.

A aplicação das provas é de responsabilidade da banca organizadora Idecan, em conjunto com a administração municipal. O concurso prevê 50 vagas para contratação imediata, além da formação de cadastro de reserva.

AVANÇO PARA A GUARDA MUNICIPAL

O prefeito Léo Moraes ressaltou que a realização do TAF representa mais um passo importante para a implantação da Guarda Municipal de Porto Velho.

“Estamos avançando em mais uma etapa importante para tornar a Guarda Municipal uma realidade em nossa cidade. Queremos profissionais preparados para proteger os espaços públicos e contribuir com a segurança da população. Seguimos trabalhando para que esse processo aconteça com responsabilidade e transparência”.

CONTINUIDADE DAS AVALIAÇÕES

O Teste de Aptidão Física terá continuidade neste domingo (8), também na Vila Olímpica Chiquilito Erse. Nesta segunda etapa, os candidatos realizarão os testes de flexão abdominal e corrida de 12 minutos, ambos para homens e mulheres.

Todos os convocados devem participar das avaliações nos dois dias, conforme os horários individuais previstos no edital, e cumprir os índices mínimos exigidos para permanecer no concurso.

A orientação é que os candidatos compareçam com antecedência mínima de uma hora, portando documento de identidade original, atestado médico exigido pelo edital e vestimenta adequada para a prática de atividades físicas.