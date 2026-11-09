Prefeitura intensifica serviços de iluminação pública em diversos bairros de Guajará-Mirim

Por ASSESSORIA

Publicada em 09/11/2026 às 10h45

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), vem intensificando os serviços de manutenção e melhorias na iluminação pública em diferentes regiões do município, com o objetivo de atender às demandas da população e proporcionar mais segurança, qualidade de vida e bem-estar a população.

De acordo com o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Gerson Maia, nos últimos dias os trabalhos foram ampliados, com equipes atuando em diversos pontos da cidade para melhorar as condições de iluminação das vias públicas.

Durante o mês de novembro, os serviços seguem em ritmo intensificado, contemplando os bairros 10 de Abril, Fátima, São José, Tamandaré, Jardim Esmeralda, Serraria e Próspero.

A iniciativa busca atender às solicitações dos moradores e contribuir para o fortalecimento da infraestrutura urbana, garantindo melhores condições de iluminação e mais tranquilidade para quem circula pelas ruas do município.

Com o avanço dos trabalhos e o empenho das equipes, moradores dos distritos também aguardam a chegada dos serviços de manutenção e melhorias na iluminação pública.

A Prefeitura de Guajará-Mirim reforça o compromisso de continuar investindo em ações que promovam melhorias na infraestrutura e na qualidade de vida da população, levando serviços a diferentes localidades e contribuindo para uma cidade cada vez mais iluminada e segura para todos.