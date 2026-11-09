Rondônia conquista 2º lugar no ranking nacional de acompanhamento da frequência escolar

Por Amanda Ferreira

Publicada em 09/11/2026 às 10h50

Entre agosto e setembro de 2026, Rondônia alcançou o 2º lugar no ranking nacional de acompanhamento da frequência escolar de estudantes beneficiários do Programa Bolsa Família, com 96,01% de registros realizados em todo o estado. O resultado foi obtido por meio do monitoramento de 132.324 estudantes, em uma ação articulada entre a Secretaria de Estado da Educação (Seduc), as Superintendências Regionais de Educação (Super), as Secretarias Municipais de Educação e os coordenadores municipais e secretários escolares, responsáveis pelo acompanhamento e registro da frequência escolar dos estudantes beneficiários.

O desempenho garantiu a Rondônia posição de destaque no cenário nacional, com índice de 96,01%, superior à média brasileira de 90,79%. No ranking geral, o estado ficou atrás apenas do Paraná, que alcançou 96,96%, enquanto, na Região Norte, registrou o melhor resultado. A coleta contemplou 132.324 estudantes beneficiários do programa.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a integração entre estado e municípios fortalece as políticas públicas de educação e proteção social, garantindo o acompanhamento dos estudantes e a efetivação dos direitos das famílias beneficiárias.

O titular da Seduc, Alisson Maia, ressaltou a importância do planejamento, da mobilização das equipes e do monitoramento contínuo da frequência escolar para assegurar a qualidade das informações e o cumprimento das condicionalidades educacionais do programa.

A responsável pela Coordenadoria de Informação, Regulação, Currículo e Avaliação Educacional (CIRCAE), Izis Cúbia, destacou que os resultados refletem o trabalho de monitoramento da frequência escolar e a articulação entre as equipes responsáveis, fundamentais para assegurar o cumprimento das condicionalidades do Programa Bolsa Família e fortalecer a permanência dos estudantes na escola.

FREQUÊNCIA ESCOLAR

O acompanhamento da frequência escolar é uma das condicionalidades do Programa Bolsa Família e representa uma estratégia de proteção social. Por meio desse monitoramento, é possível identificar situações de vulnerabilidade, prevenir o abandono escolar e fortalecer o acesso e a permanência dos estudantes na rede de ensino.