Ji-Paraná muda cor das sacolas da coleta seletiva para amarelo após primeiro mês de resultados positivos

Por Natalino FS

Publicada em 09/11/2026 às 11h09

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMEIA), informou, na manhã desta segunda-feira (9), que o primeiro mês de implantação da Coleta Seletiva superou as expectativas, tanto em volume de materiais recicláveis recolhidos quanto na receptividade da população.

Com os resultados positivos, a administração municipal pretende aprimorar o serviço e ampliar gradativamente o atendimento para mais bairros. Entre as primeiras mudanças está a alteração da cor das sacolas utilizadas pelos moradores para separar os materiais recicláveis, que passam a ser amarelas, substituindo as antigas sacolas verdes.

A decisão foi tomada em consenso com a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Ji-Paraná (COOCAMRJI), atendendo a uma solicitação dos catadores e do comércio local. A mudança busca evitar confusão com estabelecimentos comerciais que já utilizam a cor verde, além de facilitar a identificação das sacolas destinadas à coleta seletiva.

A definição ocorreu durante uma reunião de alinhamento realizada na sede da SEMEIA, com a participação de representantes da empresa MB Limpeza Urbana, responsável pela coleta convencional de resíduos, e da cooperativa COOCAMRJI. Conforme o acordo estabelecido, a partir de agora os garis responsáveis pela coleta do lixo comum não recolherão as sacolas amarelas. A retirada ficará sob responsabilidade dos catadores da coleta seletiva, garantindo maior organização e eficiência na separação dos materiais recicláveis.

Para o presidente da COOCAMRJI, Celso Luiz Moulaz, a mudança foi recebida com muita satisfação pelos cooperados. Amarela pode ser visualizada de longe, facilitando o trabalho de todos e, principalmente, a identificação por parte da população. Estamos à disposição para adaptar tudo que facilite para todos”, declarou.

O secretário municipal de Meio Ambiente, João Luiz Barbosa, destacou que a iniciativa busca melhorar a dinâmica dos serviços e garantir que a coleta convencional e a seletiva funcionem de maneira integrada. “Hoje, atendemos 20 bairros e os distritos de Nova Londrina e Nova Colina, em Ji-Paraná. Queremos atender muito mais, porém precisamos deixar tudo certinho com a empresa da coleta convencional e com a cooperativa, responsável pela coleta seletiva. A sacola de cor amarela vai facilitar o trabalho de todos”, afirmou.

A Prefeitura reforça que a mudança representa mais uma etapa no aprimoramento da coleta seletiva no município, incentivando a participação da população e fortalecendo o trabalho dos catadores de materiais recicláveis.