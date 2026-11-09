PM atira em van e mata uma mulher em Brasília

Por AGÊNCIA BRASIL

Publicada em 09/11/2026 às 11h22

Um policial militar efetuou disparos contra uma van, na madrugada deste domingo (8), na Asa Sul, centro de Brasília, e matou uma mulher, de aproximadamente 26 anos. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal, o policial foi preso e a ocorrência foi encaminhada para Polícia Civil. O caso permanece em andamento na delegacia para os procedimentos legais e a apuração dos fatos.

De acordo com a PMDF, o grupo que estava na van retornava de uma comemoração de aniversário, em um veículo alugado para o transporte dos convidados, quando o policial militar teria efetuado disparos de arma de fogo. Cerca de 16 pessoas estavam no veículo.

A motivação para os disparos ainda será apurada.

Cinco pessoas foram atingidas. A mulher morreu ainda no local. As outras quatro vítimas receberam atendimento médico, sendo que uma delas está em estado grave. As demais foram encaminhadas a unidades de saúde conscientes e estáveis.

Em nota, a PMDF lamenta profundamente o episódio e diz que todas as medidas legais, criminal, disciplinar e administrativas cabíveis serão adotadas.