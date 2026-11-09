Teste de Aptidão Física da Guarda Municipal é concluído após dois dias de avaliações em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 09/11/2026 às 11h29

O candidato Ian Severino saiu de Ji-Paraná para participar do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso público da Guarda Municipal de Porto Velho. Assim como os demais participantes, ele enfrentou uma etapa que exige preparação física, resistência e determinação para seguir na disputa por uma das vagas.

“A gente sabe que é um teste muito complicado, muito difícil, que exige bastante do físico do candidato. Apesar de tudo, estamos aqui para dar o nosso melhor”, disse Ian.

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), concluiu no domingo (8) os dois dias de aplicação do TAF, realizados na Vila Olímpica Chiquilito Erse, localizada na avenida Amazonas, bairro Cuniã. As atividades começaram no sábado (7), e seguiram conforme o cronograma previsto para o concurso.

O TAF é uma etapa eliminatória que avalia as condições físicas dos candidatos para o exercício das funções da Guarda Municipal. Durante os dois dias, os participantes realizaram testes de barra fixa, corrida de 50 metros, flexão abdominal e corrida de 12 minutos, conforme os critérios estabelecidos no edital.

EXPECTATIVA DOS CANDIDATOS

Ian Severino considera TAF difícil, mas afirma estar preparado

Entre os participantes estava Igor Gusmão, que trabalha como promotor de vendas e falou sobre a expectativa de avançar no concurso, além de reconhecer a organização das avaliações.

“A expectativa é muito grande, porque essa é uma fase bastante aguardada. Quero parabenizar os candidatos e a organização. Espero conseguir a aprovação e desejo que todos possam dar o seu melhor para avançar à próxima etapa”, afirmou Igor.

BALANÇO

O secretário municipal adjunto de Administração, Antônio Figueiredo, avaliou positivamente a realização das provas e destacou que os dois dias transcorreram sem intercorrências graves que comprometesse o andamento do concurso.

“Fazemos um balanço muito positivo dessa etapa. Tivemos apenas situações naturais de uma avaliação física, sem nenhuma intercorrência grave que comprometesse o certame. Os candidatos realizaram os exercícios previstos para sábado e domingo, conforme estabelecido no edital. É uma satisfação concluir mais essa fase de um concurso tão aguardado pela população”.

O secretário também ressaltou que o processo seletivo segue o cronograma estabelecido, com novas etapas previstas até a conclusão do concurso e a futura formação dos guardas municipais.

FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA

Igor Gusmão demonstra confiança na aprovação e elogia a organização do TAF

O prefeito Léo Moraes ressalta que a conclusão do TAF representa mais um avanço no processo de implantação da Guarda Municipal na capital.

“Estamos dando mais um passo importante para a implantação da nossa Guarda Municipal. Esse é um concurso muito esperado, que representa uma conquista para Porto Velho. Nosso compromisso é conduzir todas as etapas com transparência e responsabilidade, preparando profissionais que futuramente estarão a serviço da segurança e da proteção da nossa população”.

PRÓXIMAS ETAPAS

Com a conclusão do Teste de Aptidão Física, o concurso da Guarda Municipal segue para as próximas fases previstas no edital. O processo seletivo contempla 50 vagas para contratação imediata, além da formação de cadastro de reserva.

A Prefeitura de Porto Velho divulgará as informações sobre as próximas etapas do concurso, incluindo os resultados e as orientações aos candidatos, por meio dos canais oficiais.