Sine Municipal oferece 91 vagas de emprego para diferentes níveis de escolaridade em Porto Velho

Por Jhon Silva

Publicada em 09/11/2026 às 11h43

Quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho em Porto Velho pode começar a semana com novas possibilidades. A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), disponibiliza 91 vagas de emprego pelo Sistema Nacional de Emprego (Sine Municipal), contemplando profissionais com diferentes níveis de escolaridade e experiência.

Entre as oportunidades, o maior número de vagas é para motorista entregador, com 40 postos disponíveis. Também há vagas para cozinheiro, representante de vendas, mecânico de manutenção de ar-condicionado, auxiliar de confeitaria, confeiteiro e outras funções.

Para candidatos com ensino superior, estão disponíveis quatro vagas na área de engenharia civil, incluindo especialidades em sinalização viária, hidrologia e geotecnia.

O levantamento também contempla 12 vagas destinadas a pessoas com deficiência (PCD), para a função de auxiliar de logística, sendo necessária a apresentação de laudo atualizado.

ACESSO ÀS OPORTUNIDADES

Os interessados podem consultar as vagas pelo aplicativo PVH+ ou pelo portal de empregos do Sine Municipal, onde é possível verificar as oportunidades disponíveis e obter informações sobre os procedimentos de candidatura.

Léo Moraes defende ampliação do acesso ao emprego e fortalecimento da economia local

O Sine Municipal atua na intermediação de mão de obra, aproximando trabalhadores das empresas que oferecem vagas e orientando os candidatos sobre os requisitos necessários para participar dos processos seletivos.

INCENTIVO AO TRABALHO

Para o prefeito Léo Moraes, ampliar o acesso às oportunidades de emprego é fundamental para fortalecer a economia local e contribuir para a melhoria das condições de vida das famílias.

“Cada oportunidade de emprego representa a possibilidade de uma nova conquista para o trabalhador e sua família. Queremos facilitar o acesso às vagas e aproximar a população das empresas, contribuindo para o desenvolvimento econômico de Porto Velho”.

A oferta reúne funções que exigem diferentes níveis de formação e experiência profissional. Os candidatos devem observar os requisitos específicos de cada vaga para identificar as oportunidades compatíveis com seu perfil.

Raimundo Alencar reforça o papel do Sine na conexão entre trabalhadores e empresas

O secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Raimundo Alencar, destacou a importância de facilitar o acesso da população às vagas disponibilizadas pelas empresas.

“O Sine Municipal é uma ferramenta importante para aproximar quem procura emprego das empresas que precisam contratar. Nosso trabalho é facilitar esse acesso, divulgar as oportunidades e orientar os trabalhadores para que possam conquistar uma colocação no mercado”.

Além da divulgação das vagas, o serviço oferece atendimento aos trabalhadores que precisam de orientações sobre as oportunidades e os procedimentos necessários para participar das seleções.

COMO SE CANDIDATAR

Os interessados podem consultar as oportunidades pelo portal de vagas do Sine Municipal ou utilizar o aplicativo PVH+ para acessar os serviços disponíveis.

Quem precisar de atendimento presencial pode procurar uma das unidades do Sine Municipal:

Sine Municipal Centro

Rua General Osório, nº 81, Centro.

Contato: (69) 98473-8546.

Sine Municipal Zona Leste

Praça CEU, rua Antônio Fraga Moreira, nº 1706, bairro JK.

Contato: (69) 98473-5957.

A orientação é acompanhar a atualização das vagas e verificar os requisitos de cada função antes de realizar a candidatura, já que a disponibilidade pode mudar conforme o preenchimento das oportunidades.