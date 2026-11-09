Academia ao ar livre do Parque Circuito exige atenção ao uso correto dos equipamentos

Por Jhon Silva

Publicada em 09/11/2026 às 11h38

Aproveitando um dia de folga, o supervisor de caixa Josué da Silva decidiu levar o avô, João Soares, de 80 anos, para praticar atividades físicas na academia ao ar livre do Parque Circuito, em Porto Velho. Ao chegar ao local, encontrou crianças utilizando os aparelhos como brinquedos, apesar dos avisos que indicam o uso dos equipamentos apenas para pessoas a partir dos 12 anos.

“Trouxe meu avô para fazer uma atividade física e aproveitar esse espaço que ficou muito bom. Mas encontramos crianças brincando nos aparelhos, e isso preocupa, porque não são brinquedos. O parque tem áreas próprias para elas. É importante que os pais orientem os filhos para evitar acidentes e conservar os equipamentos”, comentou Josué.

A situação chama a atenção para a importância de respeitar as orientações de segurança nos espaços do Parque Circuito, revitalizado e entregue à população em 24 de outubro. A academia ao ar livre foi instalada para incentivar a prática de exercícios e oferecer mais uma opção de atividade física aos moradores.

SEGURANÇA EM PRIMEIRO LUGAR

Os aparelhos da academia possuem orientações sobre a faixa etária permitida e devem ser utilizados de acordo com sua finalidade. O uso inadequado, especialmente por crianças abaixo da idade indicada, pode provocar quedas, lesões e outros acidentes.

Josué alerta sobre crianças usando indevidamente aparelhos da academia ao ar livre

O Parque Circuito conta com ambientes destinados ao lazer infantil, permitindo que as crianças tenham espaços apropriados para brincar, enquanto os equipamentos da academia ficam disponíveis para pessoas que atendam à idade mínima indicada.

ESPAÇO PARA TODAS AS GERAÇÕES

A revitalização do Parque Circuito ampliou as opções de lazer e convivência, oferecendo ambientes para diferentes públicos, incluindo crianças, adolescentes, adultos e pessoas idosas.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância de preservar os equipamentos e respeitar as orientações de utilização dos espaços públicos.

“Entregamos o Parque Circuito para que as famílias tenham um espaço de qualidade, onde crianças possam brincar e pessoas de todas as idades possam aproveitar momentos de lazer e bem-estar. Mas é importante que cada ambiente seja utilizado corretamente. Preservar o patrimônio público também é uma forma de cuidar das pessoas”.

A organização dos ambientes permite que os visitantes aproveitem as diferentes atrações conforme suas necessidades. Enquanto o playground oferece opções de brincadeiras infantis, a academia ao ar livre é destinada à prática de exercícios, respeitando as orientações de segurança dos aparelhos.

Academia exige idade mínima de 12 anos e uso correto dos equipamentos

O presidente da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur), Bruno Holanda, reforçou a importância de observar os avisos instalados nos equipamentos.

“Cada equipamento foi pensado para uma finalidade. A academia ao ar livre é um espaço de saúde e atividade física, não de brincadeiras. É fundamental respeitar a idade indicada e orientar as crianças para evitar acidentes e danos ao patrimônio público”.

O respeito à idade mínima e às instruções de utilização contribui para prevenir acidentes e conservar os aparelhos. A orientação dos responsáveis também é importante para evitar que crianças utilizem as estruturas de maneira inadequada.

CUIDADO E RESPONSABILIDADE

Pais e responsáveis devem acompanhar as crianças durante a permanência no parque e observar os avisos de segurança instalados nos diferentes ambientes.

Na academia ao ar livre, os usuários precisam respeitar a idade mínima de 12 anos, seguir as instruções dos aparelhos e evitar movimentos que possam comprometer a segurança ou danificar as estruturas.

Também é importante manter os espaços limpos, preservar bancos, lixeiras e demais equipamentos e comunicar aos responsáveis pelo parque eventuais danos ou situações que ofereçam riscos.

A utilização adequada dos equipamentos e a atenção às orientações de segurança contribuem para que o Parque Circuito continue oferecendo opções de lazer, convivência e atividades físicas para diferentes gerações.