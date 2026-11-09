Covid-19 registra casos leves, sem hospitalizações graves ou óbitos na capital

Por Taiana Mendonça

Publicada em 09/11/2026 às 11h49

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), mantém o acompanhamento dos indicadores epidemiológicos da covid-19 na capital. Conforme os dados apresentados pela secretaria, o município registra casos leves da doença, sem notificações de hospitalizações graves ou óbitos relacionados à covid-19 no período analisado.

O levantamento referente às semanas epidemiológicas 40 a 43 de 2026 aponta 46 casos leves e nenhum óbito na capital. Os dados integram o acompanhamento dos vírus respiratórios realizado pelo Ministério da Saúde e utilizado pela Semusa para orientar as ações de vigilância.

O monitoramento também considera os registros de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), condição que pode exigir internação hospitalar e estar associada a diferentes agentes infecciosos, incluindo o vírus responsável pela covid-19.

O prefeito Léo Moraes destacou a importância do acompanhamento dos indicadores para manter a população informada sobre a situação epidemiológica do município.

Prefeito Léo Moraes destaca a importância do monitoramento contínuo dos casos de covid-19 em Porto Velho

“Os dados mostram que a situação em Porto Velho está sob controle, sem registros de casos graves ou perdas de vidas no período avaliado. Seguimos acompanhando o cenário dia a dia, com transparência e responsabilidade, para que a nossa população se mantenha informada e segura”, pontuou o prefeito.

Os números representam a situação registrada durante o intervalo analisado e podem sofrer alterações conforme novas notificações e resultados laboratoriais sejam incorporados aos sistemas de vigilância. Por isso, o acompanhamento permanece necessário, mesmo em períodos com menor ocorrência de casos graves.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, ressaltou que as equipes acompanham as atualizações dos boletins epidemiológicos para orientar o planejamento dos serviços.

“Estamos atentas a cada atualização dos boletins federais. O que observamos é um aumento leve e inicial, perfeitamente dentro da capacidade da nossa rede. Os números mostram que não há indicadores de risco para a nossa capital, o que nos traz um cenário de tranquilidade”, afirmou a secretária.

A análise periódica dos registros permite observar possíveis mudanças na circulação do vírus e avaliar a necessidade de medidas adicionais de prevenção e assistência, conforme a evolução dos indicadores.

A diretora do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS/Semusa), Geisa Brasil Ribeiro, explicou como é realizado o acompanhamento técnico dos dados.

“Nós trabalhamos com o monitoramento contínuo das semanas epidemiológicas. O panorama recente reflete estabilidade, mas é importante lembrar que esses números correspondem ao período analisado e podem sofrer atualizações com a entrada de novos resultados laboratoriais. Por isso, nossas equipes mantêm a vigilância permanente”, explicou Geisa Brasil.

A atualização dos registros permite que a vigilância municipal acompanhe a evolução da doença e identifique possíveis mudanças no cenário epidemiológico. As informações também auxiliam no planejamento das ações de prevenção e atendimento à população.

Semusa reforça a importância da vacinação e dos cuidados para prevenir a covid-19

VACINAÇÃO E PREVENÇÃO

Como parte das estratégias de cuidado com a saúde pública, a Semusa orienta a população a manter a vacinação contra a covid-19 atualizada, conforme as recomendações do Ministério da Saúde para cada faixa etária e grupo indicado.

Os moradores podem procurar uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para verificar a situação vacinal e receber orientações sobre as doses recomendadas. Em relação à influenza (gripe), o município aguarda as diretrizes e o envio de novas doses pelo Ministério da Saúde para a próxima campanha, conforme informado pela secretaria.

Diante de sintomas gripais, a orientação é adotar medidas de higiene, evitar contato próximo com outras pessoas, especialmente as mais vulneráveis, e procurar atendimento de saúde quando necessário.

Em situações de falta de ar, piora importante dos sintomas ou outros sinais de gravidade, a população deve buscar atendimento imediato em uma unidade de urgência.

A Semusa reforça que o acompanhamento epidemiológico e os cuidados preventivos continuam importantes, mesmo quando os registros indicam menor ocorrência de casos graves.