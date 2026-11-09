Primeiro emplacamento com serviço 100% online está disponível para proprietários de veículos em Rondônia

Por Jarlana Davy

Publicada em 09/11/2026 às 11h34

Realizar o primeiro emplacamento de um veículo em Rondônia tornou-se um procedimento simples, rápido e totalmente acessível. Por meio da Central de Serviços do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), é possível realizar o Emplacamento Digital, uma solução moderna desenvolvida para evitar deslocamentos e simplificar a rotina do cidadão.

A plataforma foi projetada para tornar cada etapa intuitiva – do envio de documentos à geração de taxas, todo o trâmite é feito de forma online. Para quem escolhe efetuar o pagamento via PIX, a facilidade é ainda maior, com a liberação para a estampagem da placa ocorrendo em cerca de 15 minutos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a iniciativa visa aproximar a gestão pública da população com soluções práticas. “O emplacamento digital é mais um avanço na transformação dos serviços do governo, garantindo mais comodidade, eficiência e redução do tempo de espera para a população”, evidenciou.

PROCESSO SIMPLIFICADO

O serviço atende pessoas físicas que adquiriram automóveis, caminhonetes, caminhonetas e motocicletas zero-quilômetro na categoria particular em concessionárias de Rondônia, com nota fiscal emitida há até 30 dias.

Segundo o diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, a ferramenta reflete o compromisso da gestão estadual com a eficiência administrativa. “Estamos consolidando um processo mais moderno e seguro, que permite ao cidadão realizar o primeiro emplacamento em poucos minutos, diretamente pelo celular ou computador, com controle das etapas e redução de custos operacionais”, ressaltou.

COMO EMPLACAR

Acesse a Central de Serviços: centralservicos.detran.ro.gov.br

Em “Serviços e Consultas Restritas”, selecione “Veículos” e, em seguida, “Primeiro Emplacamento”

Faça login ou crie seu cadastro

Envie os documentos: documento oficial com foto, comprovante de endereço, nota fiscal da concessionária e nota fiscal de fábrica do veículo

Informe a chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica e o número do chassi.

Gere as taxas e realize o pagamento

Com o pagamento via PIX, a liberação ocorre, em média, em até 15 minutos. Após esse prazo, acesse novamente a Central para emitir a sua Autorização de Estampagem e leve o veículo até a empresa estampadora credenciada para fixar a placa.

Atendimentos específicos — como faturamento direto de fábrica, veículos para Pessoas com deficiência (PcD), táxis, locadoras, produtores rurais e veículos com peso bruto total acima de 3.500 kg permanecem sendo realizados presencialmente nas unidades do Detran-RO.