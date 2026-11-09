Governo de Rondônia fortalece busca ativa durante a 5ª Vacinação sem fronteira e supera desafios logísticos

Por Andréia Fortini

Publicada em 09/11/2026 às 11h53

As ações da 5ª Campanha Vacinação sem Fronteira, em que o governo do Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa-RO), vem sendo intensificadas para alcançar áreas de difícil acesso. As estratégias de imunização exigem um planejamento de busca ativa diferenciado no município de Alta Floresta d’Oeste, que possui desafios geográficos complexos por contemplar distritos terrestres, como Izidolândia, o distrito ribeirinho de Rolim de Moura do Guaporé e ainda a faixa de fronteira internacional com a comunidade de Mateguá, no lado boliviano.

Para o governador de Rondônia Marcos Rocha o objetivo é levar a saúde pública e a proteção da vacina até onde o cidadão estiver, superando qualquer barreira geográfica. “A Vacinação sem Fronteira é a prova de que não medimos esforços para imunizar nossas crianças, jovens e idosos, protegendo a população e prevenindo surtos em cada canto de Rondônia”, pontuou.

IMPACTO POSITIVO

Destacando a eficiência das edições anteriores da campanha, o diretor-geral da Agevisa-RO, Gilvander Gregório de Lima, salientou o impacto direto na imunização do estado: “As edições desse projeto já garantiram quase 100 mil doses aplicadas nos braços dos cidadãos rondonienses. Esse trabalho integrado com os municípios reforça a atualização das cadernetas de rotina e eleva as coberturas vacinais.”

LOGISTICA DESAFIADORA

A coordenadora de imunização do município de Alta Floresta do Oeste, Lohaine Fernandes Costa Souza, explicou que a busca ativa é essencial para cobrir realidades tão distintas. Muitas vezes as vacinas são aplicadas na sombra de uma árvore, no intervalo entre um serviço e outro no campo. “Alta Floresta d’Oeste possui uma dinâmica muito específica. Para atender os distritos terrestres como Izidolândia, as áreas ribeirinhas como Rolim de Moura do Guaporé e ainda prestar apoio aos moradores da fronteira com Mateguá, na Bolívia, nossas equipes não utilizam apenas estradas vicinais, tem locais que só chegamos de barco. E para chegar até a nossa população levamos horas de deslocamento para garantir que ninguém fique desprotegido”.

RECONHECIMENTO

A ação porta a porta é recebida com alívio pelas famílias locais. A moradora de uma fazenda, distante 22 km da sede do distrito de Rolim de Moura do Guaporé teve seus dois filhos imunizados pelas equipes de saúde da Campanha Vacinação sem Fronteira. Ela destacou a facilidade do atendimento em casa: “Muito bom receber a equipe aqui em casa. Não precisa ir longe até o posto no sol quente e enfrentar fila; ter essa visita foi maravilhoso”. A agricultora Rosana de Oliveira, foi vacinada na varanda de casa, num intervalo da lida na fazenda e também expressou sua satisfação com o cuidado recebido: “É gratificante, a gente se sente protegida e bem cuidada. Convido todo mundo a manter as vacinas em dia e se vacinar”.

Do lado boliviano o administrador da Comunidade de Mateguá, Carlos Suarez, ressaltou que além da localidade ser pequena, conta com apenas 120 famílias, fica isolada da sede do município de Baures, dentro da Província de Iténez, em uma região ribeirinha que faz fronteira natural com o estado de Rondônia. “Estamos muito agradecidos com o governo do Brasil, a Agevisa-RO por nos darem assistência aqui, com a vacinação da nossa comunidade, nossas crianças”.

VACINAÇÃO SEM FRONTEIRA

A Campanha Vacinação sem fronteira segue até o dia 13 de novembro percorrendo 16 municípios do Estado de Rondônia. Mais de cem servidores, do Estado e municípios estão envolvidos na ação que leva vacina a todo canto do Estado de Rondônia.