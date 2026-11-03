Região Norte tem pancadas de chuva e trovoadas no Amazonas nesta terça-feira (3)

Por Viviane Bessa

Publicada em 03/11/2026 às 08h00

A terça-feira (3) será de tempo instável na maior parte da Região Norte, com ocorrência de pancadas de chuva e trovoadas concentradas no sudoeste amazonense, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No Amazonas, o setor sudoeste e demais áreas do estado registram muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. Em Manaus, o tempo fica encoberto com chuvisco, com mínima de 26°C e máxima de 37°C.

Em Rondônia, a previsão indica muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas em todo o estado. Na capital Porto Velho, o céu fica encoberto com chuvisco, variando entre 25°C e 38°C. Municípios como Ji-Paraná e Cacoal registram um dia de céu nublado a encoberto.

No Acre, o panorama é de muitas nuvens com possibilidade de pancadas de chuva isoladas. Em Rio Branco, os termômetros marcam nublado com chuvisco, com mínima de 24°C e máxima de 35°C. O calor abafado dita o ritmo do dia no interior acreano, com grande sensação de abafamento.

Em Roraima, o dia terá predomínio de muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Em Boa Vista, o tempo fica encoberto com chuvisco, com temperaturas entre 27°C e 39°C. A forte massa de ar seco mantém o céu sem nuvens e impede qualquer chance de chuva no interior do estado. O dia será de sol forte e calor extremo, exigindo atenção extra com a hidratação.

No Tocantins, a condição prevista é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas em grande parte do território goiano e tocantinense. Em Palmas, o dia fica encoberto com chuvisco, com mínima de 25°C e máxima de 37°C. O sol brilha forte e eleva rapidamente as temperaturas em Araguaína e Gurupi.

No Pará, o tempo se divide: o sul e centro do estado registram muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, enquanto o norte paraense tem predomínio de tempo claro e pouca nebulosidade. Em Belém, o dia fica claro, com variação térmica entre 23°C e 38°C.

No Amapá, o tempo fica firme e claro em todo o estado. A capital Macapá registra mínima de 24°C e máxima de 37°C. O tempo firme e o calor predominam em todo o interior amapaense.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).

As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).