Semader intensifica os trabalho no campo com patrolamento, cascalhamento e serviços do Porteira Adentro

Por Assessoria

Publicada em 03/11/2026 às 08h35

A semana é de muito trabalho e compromisso com o produtor rural em Espigão do Oeste! A equipe da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMADER) está acelerando os serviços de patrolamento e cascalhamento das estradas rurais, garantindo melhores condições de trafegabilidade e acesso às propriedades.

Nesta semana, os trabalhos chegaram ao Travessão do Ireis, importante via de acesso ao distrito do Canelinha, que recebeu serviços de recuperação e melhoria da estrada.

Paralelamente, a equipe do programa Porteira Adentro também esteve em campo, realizando diversos atendimentos aos produtores rurais, incluindo serviços de aterros, implantação de manilhas, aterros de currais e melhorias em pontes.

São ações que fazem a diferença no dia a dia de quem vive e produz no campo, fortalecendo a agricultura familiar, facilitando o escoamento da produção e proporcionando mais segurança e qualidade de vida às famílias rurais.