Saúde, Assistência Social e Educação estão agendando visitas domiciliares de aplicação do questionário BPC

As equipes da Saúde, Assistência Social e Educação estão a entrar em contacto para agendar as visitas domiciliares de aplicação do questionário BPC na Escola, com o intuito de identificar as necessidades de cada família.
Confirme sempre os números oficiais antes de agendar:
Saúde: +55 69 9374-3800
Assistência Social: +55 69 9374-1251
Educação: +55 69 9375-2823
Para a sua segurança: Não agende nem receba visitas se o contato não partir exclusivamente destes números institucionais.
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Juntos por mais inclusão, direitos e respeito.
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