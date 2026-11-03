Saúde, Assistência Social e Educação estão agendando visitas domiciliares de aplicação do questionário BPC

Por assessoria

Publicada em 03/11/2026 às 08h40

As equipes da Saúde, Assistência Social e Educação estão a entrar em contacto para agendar as visitas domiciliares de aplicação do questionário BPC na Escola, com o intuito de identificar as necessidades de cada família.

Confirme sempre os números oficiais antes de agendar:

Saúde: +55 69 9374-3800

Assistência Social: +55 69 9374-1251

Educação: +55 69 9375-2823

Para a sua segurança: Não agende nem receba visitas se o contato não partir exclusivamente destes números institucionais.

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Juntos por mais inclusão, direitos e respeito.