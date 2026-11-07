Pagode no Máximo reúne quatro atrações neste sábado em Porto Velho com entrada gratuita para lista VIP

Por Redação | Rondônia Dinâmica

Publicada em 07/11/2026 às 08h30

Quatro atrações musicais estão previstas para este sábado, 7 de novembro, no Pagode no Máximo, em Porto Velho. A programação começa às 12h e contará com apresentações de Samba Livre, Lance Novo & Ester Miranda, Me Pega e Fina Batucada. O evento será realizado na Avenida Amazonas, nº 2624, no bairro Nova Porto Velho.

Entre as condições anunciadas pela organização está a distribuição de feijoada aos 50 primeiros compradores de ingressos antecipados. O benefício será destinado exclusivamente a esse grupo, com consumo permitido até as 14h30.

Também foram divulgadas promoções válidas até as 22h. O chopp Brahma ou Heineken e a caipirinha serão comercializados por R$ 9,99 cada. O balde de Budweiser custará R$ 59,99, enquanto a porção de calabresa com batata terá desconto de 25%.

Para o público que não estiver cadastrado na lista VIP, os ingressos antecipados custam R$ 15. Na bilheteria, o valor será de R$ 25.

A entrada gratuita será concedida às pessoas que cadastrarem seus nomes na lista VIP até as 11h deste sábado e chegarem ao estabelecimento até as 20h. O benefício está condicionado ao cumprimento dos dois requisitos divulgados pela organização.

A programação musical, as condições de acesso e as ofertas gastronômicas integram as atividades anunciadas para a edição deste sábado do Pagode no Máximo, na capital rondoniense.