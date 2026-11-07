O TEMPO E A TEMPERATURA: sábado começa com nebulosidade no Amapá e tempestades no Tocantins e Rondônia

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 07/11/2026 às 08h20

O sábado, 7 de novembro, mantém o padrão de alta disponibilidade de umidade atmosférica sobre a faixa central e ocidental da Região Norte. Os índices de umidade relativa chegam a 96% nas primeiras horas do dia nas áreas fluviais, favorecendo a formação de pancadas de chuva volumosas durante a tarde, que impactam as comunidades ribeirinhas e o escoamento agrícola.

Em Palmas (TO) e em polos do interior tocantinense (como Gurupi e Araguaína), o sábado terá muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, registrando mínima de 25°C e máxima de 35°C com umidade entre 60% e 95%. Em Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC), a instabilidade ganha fôlego à tarde, registrando máximas de 35°C com trovoadas e rajadas pontuais de vento.

Em Belém (PA) e no litoral do Amapá, em Macapá, a nebulosidade fica densa ao longo de todo o dia, com mínimas de 25°C e máximas de 35°C e 34°C, respectivamente. Em Manaus (AM), as pancadas aparecem isoladas com máxima de 33°C. Por fim, em Boa Vista (RR), o ar seco mantém o tempo firme e os termômetros encostam em 37°C.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: Bacia do Guaporé (RO), Vale do Acre (AC), Sul Amazonense (AM) e Ocidental do TO.

Validade: Sábado, 07/11/2026.

Principais riscos: Descargas elétricas em áreas de pastagem, pancadas fortes de curta duração e pequenos alagamentos urbanos.

Continua após a publicidade

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).