O TEMPO E A TEMPERATURA: quarta-feira de forte abafamento e tempestades isoladas na Região Norte

Por Sophia Maria Duarte Muniz

Publicada em 04/11/2026 às 08h00

A quarta-feira, 4 de novembro, consolida o padrão de forte abafamento em toda a Região Norte do país. O fluxo contínuo de umidade que se desloca da Bacia Amazônica interage com as altas temperaturas registradas desde as primeiras horas da manhã, favorecendo o desenvolvimento rápido de nuvens de grande desenvolvimento vertical. Este cenário de instabilidade afeta diretamente a rotina das capitais e, de forma ainda mais marcante, a vida dos produtores rurais e moradores do interior dos estados, onde as pancadas de chuva podem interferir no transporte hidroviário e na trafegabilidade das estradas vicinais.

No estado do Pará, o dia começa encoberto, evoluindo para aberturas de sol acompanhadas de sensação sufocante de abafamento. Na capital Belém, os termômetros oscilam entre a mínima de 25°C e a máxima de 36°C, com umidade relativa do ar atingindo o pico de 90%. Em municípios do interior paraense, como Santarém, Marabá e Altamira, a umidade favorece precipitações isoladas no fim da tarde.

Em Macapá (AP), a nebulosidade varia ao longo do dia, registrando mínima de 25°C e máxima de 33°C. Já em Boa Vista (RR) e no norte roraimense, a presença de uma massa de ar mais seco inibe tempestades severas, mantendo o céu parcialmente nublado e fazendo a temperatura máxima disparar para 37°C, com a umidade relativa caindo para 40% no período mais quente do dia.

Por outro lado, nas porções sul e oeste da região, o ar instável ganha força. Em Manaus (AM) e em municípios da calha dos rios Solimões e Negro (como Tefé e Coari), o dia terá pancadas de chuva e trovoadas no período vespertino, com variação térmica de 27°C a 33°C. Em Porto Velho (RO) e em polos agropecuários rondonienses como Ji-Paraná e Cacoal, a previsão do Inmet aponta chuvas fortes com rajadas de vento, marcando mínima de 25°C e máxima de 35°C.

No Acre, a capital Rio Branco e cidades do interior como Cruzeiro do Sul e Sena Madureira enfrentam pancadas isoladas com trovoadas, variando de 24°C a 35°C e umidade máxima de 91%. Em Palmas (TO) e na região central tocantinense, as pancadas aparecem entre a tarde e a noite, mantendo a máxima em 36°C e umidade relativa em até 95%.

Alertas e Riscos do INMET:

Áreas afetadas: sul e ocidente do Amazonas, todo o estado do Acre, centro-sul de Rondônia, sul do Pará e ocidente do Tocantins.

Validade: durante toda a quarta-feira, 04/11/2026.

Principais riscos: chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40 a 60 km/h), baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos pontuais e descargas elétricas em áreas rurais e urbanas.

5 motivos para acompanhar as previsões do tempo

Agricultura: garantia de uma boa colheita;

Marinha: proteção de marinheiros, navios e passageiros;

Aeronáutica: segurança de pilotos, aeronaves e passageiros;

Pesca: condições favoráveis e seguras para a atividade;

Turismo: garantia de passeios e viagens tranquilas e agradáveis.

Importância das observações meteorológicas no INMET

As observações meteorológicas do INMET são essenciais para previsões em tempo real, estatísticas climáticas e cooperação internacional. Esses dados precisos ajudam a estudar o clima passado e a produzir Normais Climatológicas conforme a Organização Meteorológica Mundial (OMM).