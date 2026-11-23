Por Jornal Nacional

Publicada em 23/11/2026 às 10h47

A guerra não dá sinais de trégua. Em Kiev, Volodymyr Zelensky voltou a duvidar da disposição do presidente russo pra negociar a paz. E defendeu os ataques ucranianos à ponte que liga a Rússia à Crimeia, território anexado pelos russos em 2014.

"Putin atacou pontes ucranianas 109 vezes, com mísseis e drones. Por isso, nossa resposta é absolutamente justa", declarou o presidente ucraniano.

Zelensky também disse estar mais cético do que os americanos sobre a possibilidade de Vladimir Putin aceitar concessões. E criticou Donald Trump por se referir ao líder russo como amigo.

Uma demonstração de apoio europeu veio com a visita do ministro da Defesa britânico. Wes Streeting disse que não adianta Putin participar de cúpulas internacionais e, nos dias seguintes, promover bombardeios pesados, principalmente contra infraestruturas civis.

Países europeus temem que o conflito possa se espalhar além do território ucraniano. A violação recente do espaço aéreo da Polônia, país membro da Otan, elevou o alerta militar no continente. O secretário-geral da aliança, Mak Rutte, promete defender cada centímetro do território dos países-membros da organização.

Neste sábado (21), drones atingiram um cargueiro russo em águas internacionais no Golfo da Finlândia. A embarcação pegou fogo e ficou à deriva até entrar em águas do país. O incidente fez o governo finlandês restringir o tráfego aéreo e marítimo e reforçar a segurança. A suspeita é de que havia material militar no navio e de que a autoria do ataque seja da Ucrânia. O governo de Kiev não confirmou a acusação.

Enquanto isso, os bombardeios na Ucrânia continuam. De sexta (20) para este sábado (21), um ataque russo a Krivi Rih, cidade natal de Zelensky, matou duas pessoas, entre elas um menino de 7 anos.

O ministro do Interior da Ucrânia afirma que um míssil russo atingiu o terreno de um restaurante onde estavam civis e paramédicos. E que durante retirada das pessoas depois da ação, a Rússia lançou um novo ataque. 58 pessoas ficaram feridas.