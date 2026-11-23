Por IG

Publicada em 23/11/2026 às 10h51

A atriz Monique Alfradique, de 40 anos, encantou os seguidores neste domingo (22) ao abrir um álbum de fotos de alguns dias de descanso à beira-mar. A artista chamou atenção ao surgir de biquíni e exibir o corpo sarado durante viagem à Bahia.

"Um pouco do que eu vi, li e senti. Até já, SSA", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos registros, Monique surge em diferentes momentos de sua estadia pela capital baiana. Entre eles, curtindo o centro histórico da cidade, conhecendo museus e restaurantes locais.

Em uma das fotos, Monique aparece exibindo o corpo sarado enquanto renova o bronzeado na orla de Salvador. Para a ocasião, a atriz elegeu um biquíni preto de alças fininhas e um par de óculos escuros.

Nos comentários da publicação, internautas elogiaram a beleza da artista."Diva maravilhosa", escreveu uma. "Linda demais", disse outro. "Show de mulher", declarou um terceiro seguidor da famosa.

Desde que Daniel Vorcaro foi preso pelo escândalo do Banco Master, Monique Alfradique viu seu nome envolto em diversas polêmicas devido ao suposto envolvimento amoroso entre ela e o ex-banqueiro.

No dia 16 de junho, o caso ganhou novos desdobramentos. Segundo um dos relatórios preliminares divulgados pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), Vorcaro mandou "moer" uma empregada da atriz em fevereiro de 2025 após uma suposta ameaça.

O pedido foi feito durante uma troca de mensagens entre o ex-banqueiro e Luiz Phillipi Mourão, conhecido como Sicário, e responsável pelo grupo A Turma, que recolhia informações de desafetos de Vorcaro.

“Empregada da Monique me ameaçando. É mole? Tem que moer essa vagabund*”, escreveu o ex-banqueiro após encaminhar o nome e o número de telefone da funcionária ao Sicário.

Após a conversa, Mourão envia um arquivo com dados pessoais e a foto de uma mulher. Apesar de aparecer na petição, investigadores não detalharam o que teria motivado a ameaça, nem confirmaram se ele seguiu em frente com o plano. Ao ser questionada pela CNN, a assessoria de Monique negou ter conhecimento de quaisquer ameaças nesse contexto.

Mais recentemente, em outubro, a famosa voltou a ser citada em conversas do ex-banqueiro, desta vez, com Frederic Kachar , ex-diretor geral da Editora Globo e do Sistema Globo Rádio. No diálogo, os dois comentavam sobre famosas que compareceram ao Baile da Vogue, realizado em fevereiro de 2024.

No bate-papo, Vorcaro elogia Monique, que já foi apontada como um de seus affairs: "Monique estava demais". Vale destacar que a atriz viveu um romance com Kachar em agosto de 2022.

Além da loira, Vorcaro e Kachar teceram comentários de cunho sexual sobre as atrizes Deborah Secco e sobre Sabrina Sato. Com a divulgação das mensagens, Frederic Kachar foi demitido de suas funções do Grupo Globo, após 29 anos na empresa.