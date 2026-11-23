Por G1

Publicada em 23/11/2026 às 10h35

Navio de guerra Merkury foi destruído no domingo (23) após ser atingido por drones de ataque ucranianos em base naval de Benghazi, segundo Volodymyr Zelensky. Cargueiro MV Angara, acusado de transportar armamentos russos, também foi atacado na região.

A Ucrânia afundou duas embarcações russas na costa da Líbia, incluindo um navio de guerra que estava atracada em uma base militar, em um ataque de drones chamado de "exemplar" pelo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira (23).

Os ataques ocorreram no domingo e sete drones marítimos foram utilizados ao todo, afirmou Zelensky.

A corveta Merkury, um navio de guerra russo de última geração, estava atracada na base naval Benghazi, no norte do país africano, quando foi atingida e afundou, segundo Zelensky.

O cargueiro russo MV Angara, que estava a seis quilômetros da costa da cidade líbia e era acusado por Zelensky de transportar armamentos, também foi atingido.

"Uma operação exemplar da Ucrânia em resposta à guerra da Rússia. (...) Nossos combatentes utilizaram sete drones navais de fabricação ucraniana e a corveta russa Merkury foi afundada, apesar de todos os esforços do inimigo para impedir o ataque. É uma das embarcações mais novas da Rússia, incorporada à frota em 2023, já durante a guerra. Nosso segundo alvo foi o navio russo de carga seca MV Angara, utilizado pelo inimigo para transportar armas", afirmou Zelensky em publicação nas redes sociais.

O presidente ucraniano divulgou um vídeo que mostra o momento dos ataques às duas embarcações. Nas imagens, é possível ver os drones marítimos se aproximando pela água e colidindo contra os navios russos, causando grandes explosões. Veja acima.

Zelensky acrescentou que um helicóptero de combate russo Ka-27 também foi destruído junto com a corveta Merkury. O Ministério da Defesa ucraniano afirma que não há rotas seguras para a armada russa, nem pra sua rede de logística.

Além dos ataques na Líbia, a Ucrânia também bombardeou, no sábado, o cargueiro russo Sparta II no Golfo da Finlândia. "Continuamos nossas operações nas áreas marítimas designadas e estamos respondendo à agressão russa", disse Zelensky.

O governo do leste da Líbia afirmou que a Merkury estava atracada na base naval de Benghazi quando foi atingida pelos drones, e disse que o navio havia parado para reabastecer e receber suprimentos durante o trajeto de volta à Rússia, no âmbito de um acordo de cooperação.

O governo da Rússia, que está em guerra contra a Ucrânia há quase cinco anos, negou-se a comentar os ataques na Líbia e disse que seu Ministério da Defesa "está lidando com isso". Sobre o ataque contra o Sparta II, nesta segunda-feira o Kremlin acusou Kiev de terrorismo e disse que o incidente pode levar a uma escalada no mar Báltico.

A Líbia é um país mergulhado em um cenário de caos desde a queda do ditador Muammar Gaddafi, em 2011. Atualmente, permanece dividido entre um governo apoiado pela ONU, com sede em Trípoli, no oeste do país, e uma administração rival em Benghazi, no leste.

Bombardeio russo deixa mortos e feridos na região de Kiev

Pelo menos 15 pessoas morreram em bombardeios russos que atingiram no domingo áreas próximas à capital ucraniana, onde equipes de resgate procuram moradores presos sob os escombros de um bloco de apartamentos que desabou parcialmente após o ataque.

A Rússia intensificou os ataques contra Kiev nos últimos seis meses, incluindo bombardeios contra áreas residenciais no momento em que o inverno (hemisfério norte) se aproxima, em meio à guerra, iniciada com a invasão de fevereiro de 2022.

Um ataque noturno contra Dymer, 45 quilômetros ao norte da capital ucraniana, atingiu um prédio de cinco andares e deixou pelo menos 11 mortos, segundo o governador da região de Kiev, Timur Tkachenko.

Quatro pessoas também morreram em outras regiões do estado de Kiev.