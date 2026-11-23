Por NOTÍCIAS AO MINUTO

Publicada em 23/11/2026 às 10h41

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse não saber se foi o responsável pelo encontro entre os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump; da China, Xi Jinping; e da Rússia, Vladimir Putin, mas que sugeriu uma reunião aos três. O líder brasileiro deu a declaração no sábado (21), em uma live realizada com o deputado André Janones (Rede-MG).

Na última semana, os três líderes estrangeiros se encontraram em Shenzhen, na China para discutir a segurança global. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, também na última semana, disse que o encontro "foi uma ideia interessante, uma ideia do senhor Lula".

Lula declarou não saber se foi o responsável pela reunião. Depois, relatou ter feito ligações, entre julho e agosto, e sugerido a mesma coisa para os presidentes das três potências militares. O petista afirmou que cada diálogo durou mais de uma hora e meia.

"Para os três eu falei exatamente a mesma coisa: 'Pelo amor de deus, vocês têm muito poder, se reúnam, tomem uma cerveja junto, um conhaque, um whisky, qualquer coisa. Mas conversem e parem com a violência'", afirmou o presidente brasileiro.

Lula mencionou como exemplos de violência o conflito em Gaza, que ele classifica como um genocídio, além das guerras da Rússia contra a Ucrânia e dos Estados Unidos contra o Irã. O presidente brasileiro afirmou que os três líderes estão desmoralizado a ONU.

"A ONU não vale mais nada porque o Conselho de Segurança não respeita a ONU. O Conselho de Segurança foi criado para manter a paz no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, e vocês não estão garantindo isso", afirmou o petista, relatando as conversas com os líderes internacionais.

O Conselho de Segurança é o órgão mais poderoso das Nações Unidas. Seus cinco integrantes com poder de veto são Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. O direito internacional preconiza que guerras só podem ser feitas com aprovação do Conselho de Segurança, salvo em resposta a ataques estrangeiros. Lula costuma criticar americanos e russos por promover ações militares sem autorização do conselho.

O presidente brasilero também reclamou da cobertura da imprensa sobre o assunto. "Se foi o meu telefonema ou não, eu não sei. O que acho grave é que eu vi vários comentários na imprensa brasileira e ninguém, ninguém, citou que eu tinha ligado para os presidentes", declarou.

"Precisou o primeiro-ministro do Canadá falar para a imprensa brasileira ficar indignada. 'Será que foi verdade? Será que não foi?' Tem nota de todos os telefonemas que eu fiz", afirmou o petista. Ele se refere aos comunicados divulgados pelo Palácio do Planalto após conversas entre o presidente brasileiro e representantes de outros países.