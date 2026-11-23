Por IG

Publicada em 23/11/2026 às 10h55

A batalha judicial envolvendo o cantor Amado Batista e um casal de ex-funcionários ganhou um novo desdobramento. Após apresentar um recurso, a defesa do artista conseguiu reverter a decisão da Justiça que o havia responsabilizado pela morte do filho do casal.

Após a condenação em primeira instância, o músico apresentou um recurso de apelação à Justiça. Segundo a jornalista Fábia Oliveira, na ação, o cantor solicitou a reforma integral da sentença e sustentou não ter responsabilidade pelo falecimento do menor de idade, ocorrido em maio de 2022, atribuindo aos pais do menino a culpa menor pela tragédia ocorrida em sua fazenda.

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A sessão ocorreu presencialmente no dia 29 de outubro, na 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, deu seguimento ao recurso do cantor e reformou a sentença de primeira instância por completo. Com isso, julgou como indevidos os pedidos de indenização, que haviam sido concedidos anteriormente.

De acordo com o voto do desembargador relator Fernando de Mello Xavier, a causa do afogamento do menino decorreu da falta de vigilância dos pais sobre o filho.

A 5ª Câmara registrou que a mãe da criança se ausentou para utilizar o banheiro localizado na área dos dormitórios da propriedade, deixando o filho sem supervisão de terceiros. O tempo de afastamento da mulher chegou a ser questionado durante a instrução do processo e dúvidas sobre quanto tempo ela teria demorado permanecem. Considerou-se, além disso, que o pai do menino também não estava presente no local.

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A decisão também destacou que o menor não estava próximo à área da piscina quando a mãe o deixou sozinho. O menino se encontrava na área dos dormitórios, a uma distância de 60 metros. Esse fato, segundo a 3ª Câmara, evidenciou que o menino ficou sozinho por um longo período.

O voto do desembargador relator concluiu pela inexistência de nexo entre a conduta de Amado Batista e o evento trágico.

Os pais do menino haviam recorrido da decisão, com o objetivo de conseguir um reajuste no valor da indenização fixada em primeira instância. O recurso foi julgado como "prejudicado", uma vez que o recurso apresentado por Amado Batista foi acolhido.