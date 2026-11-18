Por G1

Publicada em 18/11/2026 às 15h51

Um integrante da delegação do presidente Vladimir Putin, da Rússia, foi flagrado carregando a maleta nuclear do país. A imagem foi divulgada pela rede norte-americana de TV CBS.

Na cena, o militar é questionado se a mala carrega, de fato, a tecnologia nuclear russa e responde positivamente.

Conhecida como Cheget, a maleta permite que Putin mantenha o comando e controle sobre o arsenal nuclear da Rússia o tempo todo, independentemente de sua localização física.

Encontro trilateral

Putin desembarcou na China na tarde de terça-feira (17), onde vai participar de um encontro trilateral com os presidentes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, nesta quinta-feira (19).

Armas nucleares, influência e territórios: o que querem Trump, Putin e Xi em encontro histórico

Entre os assuntos em discussão no encontro, que pode impactar o futuro da geopolítica mundial, estão temas delicados, como a proliferação de armas nucleares e guerras.

▶️ Contexto: essa será a primeira vez que os chefes de Estado dos Estados Unidos, da Rússia e da China terão um encontro reservado, cara a cara. A reunião será na cidade chinesa de Shenzhen, durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec).

A Casa Branca afirmou que Trump estará focado em tentar costurar um acordo para reduzir o número de armas nucleares no mundo.

A Rússia afirmou que o encontro será uma demonstração da atual ordem mundial multipolar e destacou que nunca houve uma reunião semelhante.

Já a China disse que o encontro terá um "significado histórico" e contribuirá para a paz e a estabilidade no mundo.

Até agora, o controle de armas nucleares é o único tema confirmado na agenda. Trump também pretende discutir a guerra no Irã.

Já sobre a Ucrânia, houve versões diferentes: inicialmente, o governo americano disse que o assunto ficaria de fora, mas Trump afirmou depois que pretende levá-lo à mesa.