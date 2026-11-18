Por G1

Publicada em 18/11/2026 às 16h09

A criadora de conteúdo holandesa Vera Dijkmans, de 29 anos, está detida pelo Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE). A informação foi divulgada por veículos de notícias holandeses e americanos.

Segundo relatos, a influenciadora foi detida em 11 de novembro, ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Newark, em Nova Jersey. Ela havia chegado em um voo procedente de Miami.

Dijkmans tem mais de 5 milhões de seguidores no Instagram e também mantém um perfil no OnlyFans, plataforma de conteúdo adulto.

Motivo da detenção

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) informou à a emissora pública holandesa NOS que Vera foi detida porque não compareceu a uma audiência no tribunal de imigração, realizada em maio.

O órgão também afirmou que ela permaneceu no país além do período autorizado pelo visto. De acordo com a emissora regional holandesa Omroep Brabant, a influenciadora já é alvo de um processo de deportação, mas ainda não há uma data definida para sua saída dos Estados Unidos.

A família afirma que Vera estava no país com um visto de turista (B-2). Em entrevista à RTL Nieuws, a mãe dela, Marianne Scholt, disse que a filha perdeu a audiência porque estava viajando.

Condições de detenção

Segundo o jornal americano New York Post, Vera está em um centro de detenção em Nova Jersey. Familiares relataram ao jornal que ela enfrenta condições precárias no local.

De acordo com os relatos, a influenciadora divide o espaço com outras 12 pessoas e passou vários dias sem ter acesso à luz do sol. As informações sobre as condições de detenção foram atribuídas à família e não foram confirmadas de forma independente.

Até a publicação desta reportagem, não havia manifestação pública da defesa da influenciadora.

Quem é Vera Dijkmans

Natural de Waalwijk, no sul dos Países Baixos, Vera ganhou projeção internacional em 2023, quando passou a se apresentar como a "namorada mais desejada do mundo".

No Instagram, ela publica fotos e vídeos sobre diferentes assuntos, incluindo artes marciais. A influenciadora também mantém um perfil no OnlyFans.