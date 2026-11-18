Por G1

Publicada em 18/11/2026 às 16h13

Horas antes de Vladimir Putin desembarcar em Shenzhen na madrugada desta quinta-feira (18), a Rússia promoveu uma grande movimentação de aeronaves militares no leste da Ásia como forma de demonstrar poder e reafirmar sua aliança com o anfitrião Xi Jinping.

O líder chinês recebeu o russo e o americano Donald Trump em uma reunião anual da Apec (Cooperação Ásia-Pacífico), consórcio com 21 membros da região, e nesta quinta (19) os três terão uma cúpula à parte inédita.

A ação mais provocativa dos russos ocorreu no Japão, segundo o governo local. Dois bombardeiros com capacidade de ataque nuclear Tu-95MS violaram o espaço aéreo do país por três minutos, forçando a mobilização de caças para interceptação.

Tais manobras são usuais nas zonas contestadas do mundo, para testar a rapidez de reação dos rivais, mas raramente os aviões entram no território adversário. Moscou não comentou, e Tóquio enviou um protesto à embaixada russa no país.

Ambas as nações têm registrado uma piora nas relações, com críticas mútuas à instalação de sistemas de defesa na região das contestadas ilhas Kurilas, arquipélago ocupado pela União Soviética ao fim da Segunda Guerra Mundial, mas que Tóquio reivindica parcialmente.

Os Tu-95, além de funções ofensivas, também podem servir para monitoramento e vigilância.

Em Taiwan, os mesmos dois aviões voaram junto à zona de identificação de defesa aérea do país, mas não chegaram a provocar a decolagem de caças. A ilha autônoma é vista por Pequim como sua, e os russos com isso sinalizaram apoio a Xi em meio à visita de Putin.

O Japão está presente em Shenzhen, com a primeira visita da primeira-ministra Sanae Taikachi ao país. Ela irritou recentemente Xi ao defender a autonomia de Taiwan, mas decidiu ir ao evento. Já a ilha enviou apenas um representante de segundo escalão à China.

Desde que firmaram uma parceria estratégica, pouco antes da invasão da Ucrânia em 2022, russos e chineses aumentaram sua cooperação militar. Patrulhas navais e aéreas conjuntas são norma no Pacífico, visando se contrapor ao poderio americano dominante na região.

Putin também apostou num acordo de defesa mútua, algo que não tem com Xi, com a Coreia do Norte. Isso lhe forneceu soldados para combater a incursão ucraniana na região russa de Kursk, em 2024 e 2025, e acesso a munição.

Como seria previsível, a aliança azedou de vez a relação entre Moscou e Seul, que acusa os russos de interferirem na política da Península Coreana. O ditador Kim Jong-un poderá participar do encontro de líderes em Shenzhen, mas isso é incerto.

Ao mesmo tempo, as forças de Putin fizeram uma visita que não acontecia desde 2014 a uma base militar no Vietnã, país que é grande comprador de armas russas.

Observadores registraram a presença de dois Tu-95 e dois aviões de carga Il-76 no aeroporto de Danang, que serviu por anos como a principal base americana no então Vietnã do Sul na luta que acabou vencida pelo Norte comunista.