UBS do Mutirão é revitalizada para oferecer atendimento humanizido para as famílias

Por Assessoria

Publicada em 03/10/2026 às 08h49

A UBS do Mutirão está de cara nova! Hoje celebramos uma conquista importante para a saúde da nossa comunidade. A unidade foi revitalizada para oferecer mais conforto, qualidade e um atendimento cada vez melhor para as famílias.

Essa melhoria também contou com recursos destinados pela ex-deputada federal Mariana Carvalho, contribuindo para transformar esse espaço e fortalecer a saúde pública do nosso município.

A partir de segunda-feira, os atendimentos serão retomados!

Agendamento presencial:

Rua Floriano Peixoto, 885 – Monte Cristo, Ariquemes/RO.

Agendamentos por telefone:

(69) 3516-2109

É trabalho que transforma, cuidado que acolhe e saúde que chega mais perto de você.