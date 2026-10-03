UBS do Mutirão é revitalizada para oferecer atendimento humanizido para as famílias

A UBS do Mutirão está de cara nova! Hoje celebramos uma conquista importante para a saúde da nossa comunidade. A unidade foi revitalizada para oferecer mais conforto, qualidade e um atendimento cada vez melhor para as famílias.
Essa melhoria também contou com recursos destinados pela ex-deputada federal Mariana Carvalho, contribuindo para transformar esse espaço e fortalecer a saúde pública do nosso município.
A partir de segunda-feira, os atendimentos serão retomados!
Agendamento presencial:
Rua Floriano Peixoto, 885 – Monte Cristo, Ariquemes/RO.
Agendamentos por telefone:
(69) 3516-2109
É trabalho que transforma, cuidado que acolhe e saúde que chega mais perto de você.
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